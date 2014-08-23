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Dünya

İspanya ebola için alarma geçti

İspanya'nın Barcelona kentinde, Senegal vatandaşı bir kişi ebola virüsü şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı

23 Ağustos 2014 00:09

Alicante kentinde bir Nijeryalı ve Bizkaia kentinde bir Sierra Leone Cumhuriyeti vatandaşının Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle gözetim altında tutulmasından sonra bugün de Barcelona'da bir Senegal vatandaşının Ebola şüphesiyle hastanede bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Alicante ve Bizkaia'daki vakalarda yapılan analizler sonunda Ebola virüsüne rastlanmadığı açıklansa da Barcelona'daki hastanın durumu yarın netlik kazanacak.

Katalonya Özerk Yönetimi Kamu Sağlığı Genel Sekreteri Antoni Mateu ve klinik şefi doktor Josep Gatell, 36 yaşındaki Senegal vatandaşının kendi arzusuyla hastaneye geldiğini söyleyerek, "Hasta, Ebola virüsü kriterlerinin yüzde 100'üne sahip diyemeyiz ama tedbirli olmak ve her türlü şüpheye karşı önlemimizi almak istiyoruz. Tüm tedbirleri maksimum düzeye çıkardık. Yarın analiz sonuçları belli olduğunda ebola hastası olup olmadığı belli olur" dedi.

Senegal vatandaşının 17-19 Ağustos tarihlerinde, Ebola virüsünün en fazla etkilendiği Guinea Conarky'da bulunduğu belirtilerek, bunun şüpheleri artırdığı ifade edildi.

İspanya'da 12 Ağustos'ta Ebola virüsünden kaynaklanan ilk ölüm meydana gelmiş, misyoner olarak çalıştığı Liberya'da Ebola virüsünü kapan 75 yaşındaki İspanyol rahip Miguel Pajares, 7 Ağustos'ta özel uçakla Madrid'e getirildikten sonra hayatını kaybetmişti.

 

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