Kongo'da Ebola korkusu

Kongo Sağlık Bakanı Félix Kabange Numbiin, 11 Ağustos'tan bu yana, kanamalı ateş sonucunda 13 kişinin can verdiğini söyledi.

Hastalarda kusma ve ishalin yanı sıra yüksek ateş görüldüğü belirtildi. Hastalarla temas halinde olduğu tesbit edilen 80 kadar kişinin ülkenin kuzeybatısındaki Équateur vilayetinde müşahade altında tutulduğu kaydedildi.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Équateur vilayetinde ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana birçok kez Ebola salgını patlak vermiş, 2012 yılında yaşanan son dalgada 36 kişi can vermişti.