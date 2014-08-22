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Dünya
Deutsche Welle

Kongo'da Ebola korkusu

Kongo'da Ebola benzer belirtiler gösteren 13 kişinin öldüğü açıklandı.

22 Ağustos 2014 14:25

Kongo Sağlık Bakanı Félix Kabange Numbiin, 11 Ağustos'tan bu yana, kanamalı ateş sonucunda 13 kişinin can verdiğini söyledi.

Hastalarda kusma ve ishalin yanı sıra yüksek ateş görüldüğü belirtildi. Hastalarla temas halinde olduğu tesbit edilen 80 kadar kişinin ülkenin kuzeybatısındaki Équateur vilayetinde müşahade altında tutulduğu kaydedildi.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Équateur vilayetinde ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana birçok kez Ebola salgını patlak vermiş, 2012 yılında yaşanan son dalgada 36 kişi can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kongo EbolaSağlık Bakanı Félix Kabange NumbiinAğustosDemokratik Kongo CumhuriyetiEbolaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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