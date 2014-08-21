T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola ile mücadeledeki en büyük engel

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü, Ebola salgınının etkisi altına aldığı Batı Afrika'nın bir krizle daha karşı karşıya olduğunu açıkladı.

21 Ağustos 2014 20:47


Almanya merkezli örgüt, Ebola salgını ile bağlantılı olarak Batı Afrika ülkelerinde, açlık sorununun gittikçe artığını açıkladı. Örgütün Liberya Koordinatörü Asja Hannano, perşembe günü yaptığı açıklamada, salgının yaygın olduğu ülkelerde tarım ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmaya başladığına dikkat çekti.

Hanano, Batı Afrika ülkelerinde sınırların kapatılması, birçok bölgenin karantinaya alınması nedeniyle gıda ihtiyacının karşılanamamaya başladığını kaydetti. Asja Hannano ayrıca Sierra Leone'de birçok çiftçinin Ebola'dan ölmesi ya da evlerini haftalarca terk edememeleri yüzünden de gıda sıkıntısı baş gösterdiğini belirtti. Ülkede, pirinç gibi ana gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 40'a kadar artış meydana geldiği belirtildi.

Mücadelenin önündeki engel açlık

Dünya Sağlık Örgütü de Ebola ile mücadelenin aylar sürebileceğini açıkladı. Örgütün Başkanı Margaret Chan, virüsün bulaştığı Nijeryalı doktor vakasını örnek göstererek, Ebola'nın uluslararası havalimanına sahip her ülkeye kolaylıkla yayılma, ihtimali olduğunu vurguladı.

Chan, Amerikan bilim dergisi 'New England Journal of Medicine'e yaptığı açıklamada, Gine, Sierra Leone, Liberya gibi ülkelerde salgının yayılmasını önlemedeki başlıca sorunun açlık olduğuna dikkat çekti.

Bu ülkelerde, 100 bin kişiye bir ya da iki doktorun düştüğünü belirten Chan, uluslararası toplumun bu ülkelerde salgınla mücadelenin daha aylar süreceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da Ebola virüsünün bulaştığı 2 bin 473 hastadan, 1350'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya Açlıkla MücadeleEbolaBatı AfrikaLiberya Koordinatörü Asja HannanoHanano Batı AfrikaHannanoSierra LeoneSağlıkBaşkanı Margaret ChanNijeryalıAmerikanEngland JournalMedicineGine Sierra Leone LiberyaChanBatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24