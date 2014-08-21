Ebola ile mücadeledeki en büyük engel



Almanya merkezli örgüt, Ebola salgını ile bağlantılı olarak Batı Afrika ülkelerinde, açlık sorununun gittikçe artığını açıkladı. Örgütün Liberya Koordinatörü Asja Hannano, perşembe günü yaptığı açıklamada, salgının yaygın olduğu ülkelerde tarım ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmaya başladığına dikkat çekti.

Hanano, Batı Afrika ülkelerinde sınırların kapatılması, birçok bölgenin karantinaya alınması nedeniyle gıda ihtiyacının karşılanamamaya başladığını kaydetti. Asja Hannano ayrıca Sierra Leone'de birçok çiftçinin Ebola'dan ölmesi ya da evlerini haftalarca terk edememeleri yüzünden de gıda sıkıntısı baş gösterdiğini belirtti. Ülkede, pirinç gibi ana gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 40'a kadar artış meydana geldiği belirtildi.

Mücadelenin önündeki engel açlık

Dünya Sağlık Örgütü de Ebola ile mücadelenin aylar sürebileceğini açıkladı. Örgütün Başkanı Margaret Chan, virüsün bulaştığı Nijeryalı doktor vakasını örnek göstererek, Ebola'nın uluslararası havalimanına sahip her ülkeye kolaylıkla yayılma, ihtimali olduğunu vurguladı.

Chan, Amerikan bilim dergisi 'New England Journal of Medicine'e yaptığı açıklamada, Gine, Sierra Leone, Liberya gibi ülkelerde salgının yayılmasını önlemedeki başlıca sorunun açlık olduğuna dikkat çekti.

Bu ülkelerde, 100 bin kişiye bir ya da iki doktorun düştüğünü belirten Chan, uluslararası toplumun bu ülkelerde salgınla mücadelenin daha aylar süreceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da Ebola virüsünün bulaştığı 2 bin 473 hastadan, 1350'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.