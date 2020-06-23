İspanya'da restorasyon skandalı; mobilya tamircisi 'Meryem Ana' tablosunu tanınmaz hale getirdi!

İspanya’da yaşanan restorasyon skandalında, bir mobilya tamircisi 17. yüzyıldan kalma bir Meryem Ana tablosunu tanınmayacak hale getirdi.

Yerel medyanın aktardığına göre, bir sanat koleksiyoncusu, Bartolomé Esteban Murillo adlı sanatçıya ait ünlü ‘Immaculate Conception’ (Meryem'in kusursuz gebeliği) adlı tablonun bir kopyasını elden geçirmesi için 1200 Euro karşılığında bir mobilya restorasyoncusuyla anlaştı.

Ancak ‘restorasyon’ sonunda tablodaki yüz tanınmayacak hale geldi, bunun üzerine düzeltmek adına ikinci bir girişimde daha bulunuldu fakat bu durumu daha da kötüleştirdi.

Kültürel mirası yok edecek girişimlere karşı düzenleme çağrısı

Yaşanan son faciayla sabrı taşan İspanyol sanat uzmanları, kültürel mirası yok edecek olası girişimlere karşı bir düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Restorasyoncular ve Tarihi Eser Koruyucuları Meslek Kurumu (ACRE) Başkan Yardımcısı Maria Borja, bu tarz faciaların 'düşünülenden çok daha fazla' yaşandığını belirtti.

ACRE’de bir dönem başkanlık yapan sanat tarihi uzmanı Profesör Fernando Carrera da "Bu insanlara restorasyon uzmanı diye hitap edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dürüst olalım, eserleri mahvediyorlar" dedi.

Son restorasyon faciası, daha önce 2012’de yaşanan ‘maymun İsa’ skandalını akıllara getirdi. Ressam Elias Garcia Martinez'in ‘Ecce Homo’ (İşte İnsan) adlı freskini tek başına restore etmeye çalışan 81 yaşındaki Cecilia Gimenez, İsa'nın yüzünü tanınmayacak hale getirince belediyeye başvurarak yardım istemişti. Tablo o kadar bozulmuştu ki ‘maymun İsa’ olarak anılmaya başlamıştı.

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