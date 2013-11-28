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Bilim / Teknoloji

ISON kuyruklu yıldızınıın kaderi belli oluyor

Güneş'in çekim alanına girecek olan ISON kuyruklu yıldızı, Güneş’e en yakın mesafeye geldiği zaman yüzeyindeki sıcaklık 2760 dereceye ulaşacak

28 Kasım 2013 15:34

Güneş Sistemi’nin 5.5 milyon yıl önce terk eden ISON kuyrukluyıldızı, bugün Güneş’e meydan okumaya hazırlanıyor. Buzul gök cismi, Güneş’e en yaklaşacağı günlerde, yıldız tarafından ya yok edilecek, ya da yoluna devam edecek. ISON’un geçişi bu akşam saatlerinde başlayacak.

Ntvmsnbc sitesinin haberine göre, ISON kuyrukluyıldızı, kaderini belirleyecek dönemece geldi. Gök cismi, bugün Türkiye saatiyle 20.37’den itibaren Güneş’in yerçekiminin etkisine girecek. Kuyrukluyıldız, birkaç hafta sürecek geçiş esnasında ya Güneş’in ısısı nedeniyle parçalara ayrılıp yok olacak, ya da tek parça halinde kalmayı başararak yoluna devam edecek.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesneler Programı yetkilisi Donal Yeomans, uzay-havacılık kurumunun web sitesinden yaptığı açıklamada, “ISON, Güneş’in yakınına geldiği zaman gerçekleşebilecek 3 ihtimal var... Birincisi, Güneş’in yerçekiminden kurtulabilir ve gökyüzünde çok parlak bir nesne olarak görülebilir. İkincisi, parçalara ayrılarak yok olabilir. Üçüncüsü ise son derece güçsüzleşerek bir toz bulutuna dönüşebilir” dedi.

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Carey Lisse de, “Parçalar olduğu sürece görecek bir şeyler de olacak... ISON ne yapacağını tahmin etmesi güç bir gök cismi. Ancak bana kalırsa Güneş’ten sıyrılamayacak” dedi.

 

ISON canlı yayında

 

ISON, 20.37 itibariyle Güneş’in yüzeyinden 1.2 milyon km mesafeden geçmeye başlayacak. Kuyrukluyıldızın hareketi NASA tarafından internette canlı yayında gösterilecek.

ISON, Güneş’e en yakın mesafeye geldiği zaman yüzeyindeki sıcaklık 2760 dereceye çıkacak. Isı ne kadar yüksek görünse de, kuyrukluyıldızın tamamen erimeden Güneş’in ısısından kurtulabileceği bir kalınlığa sahip olduğu düşünülüyor.

NASA bilim insanları, Güneş’ten sıyrılması için ISON’un en az 200 metre uzunluğunda olması gerektiğini belirtirken, kuyrukluyıldızın bu miktarın iki katı uzunluğunda olduğu düşünülüyor. Hatta, bu miktar 1.2 km olarak da öne sürülüyor.

Saniyede 349 km gibi çok yüksek bir hızda hareket eden kuyrukluyıldız, bu sayede Güneş’in karşısında çok vakit geçirmeyecek.

 

'ISON, antik bir kalıntı'

 

Rusya Uluslararası Bilimsel Optik Ağı (ISON) tarafından 2 yıl önce amatör gök bilimciler tarafından keşfedilen ISON, Güneş Sistemi’nin 4.5 milyar yıl önceki düzene giriş sürecinden arta kalan donmuş kalıntılardan biri olarak kabul ediliyor.

ISON, Güneş’ten binlerce ışık yılı uzaklıktaki Oort Bulutu’ndan Güneş Sistemi’ne yönelen buzul cisimlerden bir tanesi. Gök bilimci Lisse, “Gezegenleri inşa etmek için kuyrukluyıldızlara ihtiyacınız var. ISON, 4.5 milyar yıldır Oort Bulutu’ndaki derin dondurucudaydı. Bu kuyrukluyıldız antik bir kalıntı. Güneş Sistemi formasyonunda bir dinozor kemiğini temsil ediyor” dedi.

 

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