İsmail Saymaz'dan Yeni Şafak muhabirine: Her Müslüman Atatürk'e minnettardır, senin gibi IŞİD sempatizanları hariç…

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Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümünde “Müslümanlar neden rahmet okusun” diyen Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen’e tepki gösterdi.

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Saymaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yenişafak'ın IŞİD sempatizanı muhabiri Yılmaz Bilgen, 'Müslümanlar ömrü Allah'a küfürle geçen Atatürk'e neden saygı duysun?' diyor. Bizde her Müslüman, Atatürk'e minnettardır. Senin gibi IŞİD sempatizanları, ülkemizi küfür beldesi, Türk askerini kafir gören marjinaller hariç” ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabında Atatürk'ü hedef alan, Bilgen, "Namaz kılmayan, tüm hayatı, namaz kılanlara, Ezan'a, Kurân' Ahkâmın'a ve 'Rahmet Elçisi Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlıkla geçen birisine Müslümanlar neden rahmet okusun?" mesajını paylaşmıştı.

Bilgen, daha önce de Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bazı kişilere izin vermeyen uzman çavuş Mustafa Uygun’un boğazı kesilerek katledildiği Hatay Yayladığı'ndaki Güveççi karakolunu hedef göstermesiyle gündeme gelmişti.

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