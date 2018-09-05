Yeni Şafak muhabiri: Türkiye'yi temsil edenler yanlış yaptı, İdlib'te sıkıştık kaldık

Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, Suriye’de cihatçıların da bulunduğu İdlib’e operasyon gündemdeyken ‘Türk yetkililerin bölgede yanlışlar yaptığını’ savundu. “İdlib’de sıkıştık kaldık” diyen Bilgen, "Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazık oldu/oluyor” ifadesini kullandı. Bilgen ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Adnan Tanrıverdi’ye son 3 yıldır Suriye bölgesinde ‘yaşanan olumsuzlukları’ anlattığı iddiasını dile getirirken ifadelerinin devamında "Devlet söylediklerimize değer vermedi ve bir de yanlış bilgi vermek gibi ithamlara maruz kaldım. Hatta susmam konusunda tehdit edildim” dedi.

Suriye ordusunun hedefinde muhaliflerin elindeki son büyük yerleşim yeri, son kaleleri İdlib var. Rusya ve Suriye, bölgenin 'teröristlerden temizlenmesi gerektiğini' söylüyor. Türkiye de göç dalgası ve insani krizin tırmanacağı kaygısıyla operasyona karşı. Bu sırada Suriye Devlet Başkanı Beşat Esad'a bağlı birlikler karadan İran'ın, havadan da Rusya'nın desteğiyle İdlib'de ilerlemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, sosyal medya hesabından bazı mesajlar paylaştı.

Bilgen’in paylaştığı mesajlar aynen şöyle:

"Haseke, Rakka, Deir El Zor, Süleyman Şah Türbesi, Türkmendağı, Halep, Munbic, Guta, Humus, Dera, Hama birer birer düştü.

Türkiye'de tüm bu süreçlerin asli aktörü olan resmi görevliler halen iş başında ve üstelik terfi ediyorlar.

Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazık oldu/oluyor.

Şahsım bilfiil Sayın Erdoğan'ın danışman kadrosuna başta Adnan Tanrıverdi olmak üzere son 3 yıldır defalarca olan biten olumsuzlukları anlattım.

Devlet söylediklerimize değer vermedi ve birde yanlış bilgi vermek vb ithamlara maruz kaldım.

Hatta susmam konusunda tehdit edildim.

Gelinen noktada PKK devlet oldu.

Muhalifler bitti.

Mihraç Ural ve terör oluşumları ile Esed'in Şebbihaları kazanan taraf oldu.

Idlip'te sıkıştık kaldık.

Sahada bilfiil şahitlik ettim.

Turkiye'yi temsil eden resmi görevliler büyük yanlışlar yaptı/yapmaya devam ediyor."

Karakolu hedef göstermişti

Bilgen, daha önce de Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bazı kişilere izin vermeyen uzman çavuş Mustafa Uygun’un boğazı kesilerek katledildiği Hatay Yayladığı'ndaki Güveççi karakolunu hedef göstermesiyle gündeme gelmişti. Bilgen’in hedef gösteren mesajları şöyleydi:

“Yayladağı Güveçci Sınır Karakolu’nda askerlerin yakaladığı Suriyelilere yönelik işkenceler sürüyor. Biri buna Allah için acilen dur demeli. Sınırda görev yapan ve Suriyelilerden nefret eden subay ve erler var. Kimse kuru milliyetçilik yapmasın.”

Bilgen’in bu mesajları sonrası sınırdan geçmeye çalışan bazı kişileri engellemeye çalışan uzman çavuş Mustafa Uygun, boğazı kesilerek öldürülmüştü.

"IŞİD ihanet etmez, direnirse..."

Bilgen, Suriye'nin Rakka kentinin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'den kurtarılması için başlatılan operasyonlarla de şu yorumu yapmıştı:

“IŞİD ihanet etmez ve direnirse ABD’nin Rakka üzerinden Türkiye’ye ders verme girişimi büyük bir hüsranla bitecektir."

Bilgen’in mesajlarındaki Adnan Tanrıverdi, Lice'deki bir köyü yakma iddiasıyla uzun süre gündemde kalan ve kendilerini askeri danışmanlık şirketi olarak tanıtan SADAT A.Ş’nin kurucusuydu.