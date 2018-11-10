Yeni Şafak muhabirinden tepki çeken Atatürk paylaşımı: Müslümanlar neden rahmet okusun?

Yeni Şafak ve TVNET muhabiri Yılmaz Bilgen'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğu uğurlanışının 80. yıldönümünde sosyal medya paylaşımları tepki çekti.

Kişisel Twitter hesabında Atatürk'ü hedef alan, Bilgen, "Namaz kılmayan, tüm hayatı, namaz kılanlara, Ezan'a, Kurân' Ahkâmın'a ve 'Rahmet Elçisi Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlıkla geçen birisine Müslümanlar neden rahmet okusun?" mesajını paylaştı.

Bilgen bu sözlerinin ardından bir paylaşım daha yaparak Atatürk destekçilerini hedef aldı. Bilgen, "Müslümanlar, sahip oldukları ucuz apoletleri kaybetmeme uğruna çok net bildikleri, tanıdıkları Kemalizm ve onun ikonu hakkında riyakârlık edemez, etmemelidir..." dedi.

Bilgen'in paylaşımlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcı tepki gösterdi.

'Müslüm father' adlı kullanıcı Bilgen'e "Amerikaya yalandan eyt diyen adamı kahraman sanan senin ve senin gibiler, vatan millet uğruna canını fedaya hazır, en önde savaşlarda ömrü geçmiş, vatanı düşmandan kurtarmış cumhuriyeti kurmuş, Yüce bir insana ATATÜRK'ümuze dil uzatan herkesin Allah bin türlü belasini versin" diye tepki göstedi.

'Mustafa İleri' adlı kullanıcı ise "Allah'a şükür Müslümanım ama yobaz değilim" diye yazdı.

'Şahin Kargın' isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Zamanla maskeler değişiyor. Vatan, millet düşmanlarının fikir ve azimleri hiç değişmiyor. Bir zaman oluyor; Atatürkçülük adı altında dindar kesime sürekli saldırı yapılıyor. Bir zaman oluyor din kisvesi adı altında sözde Atatürk'e özde tüm millete saldırılabiliyor" yazarak Bilgen'e tepki gösterdi.

Bilgen'in Twitter paylaşımları şöyle: