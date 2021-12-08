İsmail Saymaz: Yurt hizmeti kamulaştırılmalı, bu alan özel teşebbüse kapatılmalı
"Tarikatlar ve cemaatler bütün insan kaynağını ve maddi servetini bu alandan kazanıyor"
08 Aralık 2021 13:19
Antalya'da tarikat yurdunda aşçı İhsan Güney tarafından öğrenci Mehmet Sami Tuğrul'ın öldürülmesi gündemdeyken gazeteci İsmail Saymaz, yurt hizmetinin kamulaştırılması gerektiğini belirtti. Saymaz, "Tarikatlar ve cemaatler bütün insan kaynağını ve maddi servetini bu alandan kazanıyor." düşüncesini dile getirdi.
Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt hizmeti kamulaştırılmalıdır. Bu alan özel teşebbüse kapatılmalıdır. Tarikatlar ve cemaatler bütün insan kaynağını ve maddi servetini bu alandan kazanıyor. Oluşturdukları korkutucu güçten ve siyasi bağlantılarından ötürü denetlenmiyorlar, hesap vermiyorlar." ifadesini kullandı.