İsmail Saymaz: Savcılarımız Büreyde El Kadiri Hazretleri'nin onur, şeref ve saygınlığını bana iki dava açacak kadar önemsiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Ubeydullah El Kadiri’nin müritlerinden olan ve Sultangazi'de “Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği” adı altında kaçak dergâh açan Büreyde Öncel’in "çocuk istismarından yargılandığını” söylediği açıklamaları üzerine ifadeye çağrıldığını hatırlattı.

Söz konusu davaya ilişkin kaleme aldığı "Çocuk istismarından yargılanıyor” başlıklı yazısı nedeniyle de hakkında ikinci bir dava açıldığını ifade eden Saymaz, “Öncel için cinsel saldırıdan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinden bahsetmeyerek, şeref ve saygınlığını rencide etmek” suçundan İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağını söyledi.

“O ki savcılarımız Büreyde El Kadiri Hazretleri'nin onur, şeref ve saygınlığını bana iki dava açacak kadar önemsiyor” diyerek duruma tepki gösteren Saymaz, şunları kaydetti:

“O ki laikliği savunmak biz gazetecilere düştü. Başımızın üstüne! Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi olmakla görevlendirdiği 'Cumhuriyet'in savcılarına gururla bildireceğiz ki 'Büreyde El Kadiri Hazretleri' artık görünmüyor. Youtube'da yayın, Facebook'ta paylaşım yapmıyor. Dergahı kapandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin görmesi gereken hesabı konuşarak, yazarak ve yargılanarak hallettim.

İkinci davamın açılmasına neden olan köşe yazımı şöyle bitirmiştim:’Asıl 'Şehvetiye Tarikatı'nın şeyhleri ve dervişleri korksun. Bilsinler ki kurduğunuz istismar dergahlarını yerle bir edeceğiz. Şirk tekkelerini başınıza yıkacağız.’

Dediğimi yaptım. Öncel'in istismar dergahını yerle bir ettim ve şirk tekkesini başına yıktım.”

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