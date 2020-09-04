Gazeteci İsmail Saymaz ''istismarcı'' dediği tarikat şeyhlerinin isimlerini verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, Yol TV’de katıldığı ‘Eses Mesele’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saymaz, çocuk istismarından tutuklanan Uşşaki tarikatı şeyhi ‘Fatih Nurullah’ lakaplı Eyyub Fatih Şağban’ın dışında başka istismarcı tarikat şeyhlerinin de olduğunu öne sürdü.

Saymaz, o tarikat şeyhlerini şu sözlerle açıkladı:

"Fatih Nurullah tek değil. Şu an Anadolu’da Fatih Nurullah ve benzeri başka kişiler de var. Birkaçının ismini vatandaşlara faydalı olması açısından söylemek isterim. Onlardan biri 1987 doğumlu Büreyde Öncel. Urfa merkezli faaliyet yürüten, kendisini ‘Kadiri Şeyhi’ olarak tanıtan bir kişi. Abdülkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği’nin kurucularından biri ve kendisi şu an çocuk istismarından yargılanıyor."

“Peygamber soyundan geldiğini iddia ediyor"

"Bir diğeri, Seyyid Muhammed Accan El Hadid Er Rufai. Bu Iraklı kişi, uzun zamandır Türkiye’de yaşıyor. Peygamber soyundan geldiğini iddia ediyor. Seyyid olarak biliniyor. Bu kişi hakkında ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün açık alanda ‘Yamuk işleri vardır’ diye ifade ettiği beyanları vardır. Bu yamuk işlerden kasıt, birden çok kadınla nikâhlanmasıdır. Hatta nikâh bile denilemez. Birlikte olması meselesidir. Özellikle Seyyid Muhammed Accan El Hadid, YouTube’a bakıldığında ‘Ünlü Seyyid hocamız’ diyerek, kitleler tarafından karşılanıyor ve ağırlanıyor. Bu da genç biri. Bu da Urfa’da bulunuyor."

"Şimdiden uyarıyorum"

Açıkladığı iki kişiye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’na da çağrıda bulundu:

"Bu iki kişi gelecek dönemin konuşulan isimleri olacak. Şimdiden uyarıyorum. Tekrar ediyorum, Seyyid Muhammed Accan El Hadid ve Büreyde Öncel isimleri… Buna ek olarak başkaları da var. Cinsel istismar düzeyinde değil ama maddi istismar. ‘Cennetten hurma getirdim’ diye şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye açık alanda bu tür istismarları sürdürüyorlar. Bunlar Diyanet’in takip etmesi, izlemesi gerek kişiler."