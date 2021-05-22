İsmail Saymaz: Ben kıdemli sanığım, davayla korkutamazlar; asıl ‘Şehvetiye Tarikatı'nın şeyhleri ve dervişleri korksun

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Sultangazi'de Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği adı altında dergahı bulunan Büreyde Öncel'in hakkındaki çocuk istismarı iddialarından bir televizyon programında bahsetmesinin ardından kendisine dava açtığını duyurdu.

Öncel’in S.Y. aslı bir erkeğe yönelik cinsel mesajların bulunduğu WhatsApp konuşmasının eline geçtiğini ve bunu şikâyet üzerine gittiği İstanbul Adliyesi’nde savcıya sunduğunu anlatan Saymaz, soruşturmanın şimdilik devam ettiğini ifade etti.

“Günün sonunda. Öncel'e hakaret etmekten İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bana dava açıldı. Öncel'in şeref ve haysiyet, toplum içindeki itibar ve saygınlığını küçük düşürdüğüm ileri sürülüyor. Bu suçlamayı reddediyorum” diyen Saymaz devamında şunları kaydetti:

“Artık her mahallede bir Büreyde Öncel türedi. Bu şeyh bozuntusunun yasadışı tarikat faaliyeti yürütmesine göz yumdular. Eğitimci vasfı olmadığı halde dini eğitim vermesine yol verdiler. Bir gün olsun helal para kazanmadan, sadaka ve bağışlarla geçindi. İddiaya göre 18 yaşından küçük erkekleri alıkoydu ve istismar etti.

Şimdi, bu iddiayı kamuoyuna duyurduğum için yargılanacağım. Ben kıdemli sanığım; davayla korkutamazlar. Asıl ‘Şehvetiye Tarikatı'nın şeyhleri ve dervişleri korksun. Bilsinler ki kurduğunuz istismar dergahlarını yerle bir edeceğiz. Şirk tekkelerinizi başınıza yıkacağız.”

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