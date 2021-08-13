İsmail Saymaz: Ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız!

Gazeteci İsmail Saymaz, iktidarın yangın ve sel felaketlerinin ardından IBAN vererek, nakdi yardım çağrılarına tepki göstererek; "Elinizdeki uçakları küf bağlattınız. Ve şimdi de o sanatçıları "Help Turkey" diye kampanya yürüttükleri için neredeyse ajanlıkla suçlayacaksın, Türkiye'ye ihanetle suçlayacaksın üzerinden bir hafta geçmeyecek Sinop'u Bartın'ı Kastamonu'yu sel basacak arkasından IBAN kampanyası başlatacaksın. İroni yapmak istemiyorum da hakikaten ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı.

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu "Perdenin Önü Arkası" programında konuşan İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Sanki kumpasmış, sanki Türkiye'yi kötü göstermekmiş sanki Türkiye'yi aşağılamakmış gibi üstenci bir perdeyle, birdenbire "Strong Turkey" yani güçlü Türkiye başlıklı bir Twitter'da hashtag kampanyası başlattılar. Ardından bu kampanyayla ilgili soruşturma açtılar. Ardından siyasiler AK Partililer, MHP'liler art arda "Türkiye'yi küçük gösteremezsiniz" diye açıklamaları yaptılar. Yahu Türkiye'yi küçük gösteren kim? Türkiye'yi küçük gösteren Tarım ve Orman Bakanı. Sayın Pakdemirli 2019 yılında Türk Hava Kurumu'nun Etimesgut'taki hangarında örümcek bağlayan uçakları uçurmadığı için yangınlara ilkin ve alevler birkaç yeri sarmışken müdahale edilemedi, müdahale edilemeyen yangın büyüdü.

"Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren sizsiniz"

"Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren sizsiniz. Yardıma muhtaç hale getiren o uçakları uçurmayandır. Yardıma muhtaç hale getiremeyen ilk başta müdahale edemeyenlerdir. Yangınları Muğla ve Antalya başta olmak üzere 150 ayrı noktaya yayılmasına sebebiyet verenlerdir ve bunu beceriksizlikleri nedeniyle işbilmezliklerinden ötürü söndürmeyi başaramayanlardır. Benim ele geçirdiğim bir dökümanda şöyle bir bilgiye ulaştık. Biliyorsunuz THK'na çeşitli borçları ve yaşadığı krizler nedeniyle 2019'da kayyum atandı. Kayyum iş başına gelince belli çalışanlar işten çıkartılmıştı. Onlar da dava açmışlar olay icraya yansımış .THK, işçilerin alacaklarını almak için açtıkları davalarda THK'nın gayrimenkullerine haciz gelmesin diye. THK'nın hava araçları uçuştan men edilmesin diye Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karar çıkartmış 9 Mart 2020'de. Bu kararda deniyor ki THK'nın kendisi ve hava araçları kamu yararına hizmet verdikleri için ayrıca bu uçaklar 71 tane hava aracı uçuştan men edildiği takdirde THK hizmeti aksayacağı için uçuştan men edilmesin demiş. Aynı gün mahkeme bu hava araçlarının uçuştan men edilmemesi kararını vermiş."

"Güçlü Türkiye öyle mi?"

Cumhurbaşkanı bu uçakları uçuştan men etti. Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren tam da bu beceriksiz zihniyet. Türkiye yardıma muhtaç hale geldi ve haklı olarak insanlar Help Turkey dedi ve ona cevap olarak da Strong Türkey dediler. Güçlü Türkiye öyle mi? Bakın elinizdeki uçakları küf bağlattınız. Ve şimdi de o sanatçıları "Help Turkey" diye kampanya yürüttükleri için neredeyse ajanlıkla suçlayacaksın, Türkiye'ye ihanetle suçlayacaksın üzerinden bir hafta geçmeyecek Sinop'u Bartın'ı Kastamonu'yu sel basacak arkasından IBAN kampanyası başlatacaksın. İroni yapmak istemiyorum da hakikaten ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız"

Ne olmuştu?

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nakdi yardım isteyen vatandaşlarımız oldu. Bu amaçla Valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanımız da aradı 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar. Şu anda iaşe ve ayni olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadı. Nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN | Bakan Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok

TIKLAYIN - THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş