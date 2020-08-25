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İsmail Küçükkaya'dan 'Fatih Portakal' paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı, yolun açık olsun

Fatih Portakal - İsmail Küçükkaya (soldan sağa)

25 Ağustos 2020 11:29

FOX'ta yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, ana haber sunuculuğunu bırakan mesai arkadaşı Fatih Portakal için paylaşımda bulundu. Küçükkaya, "Yılın transferini eşin yaptı, yolun açık olsun" ifadesini kullandı. 

Küçükkaya, "Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal. 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum." düşüncesini dile getirdi. 

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