İsmail Kartal derbide sürprize hazırlanıyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, orta saha kararsızlığı sürüyor. Başarılı teknik adam, 8 Marta Pazar akşamı Galatasaray ile oynanacak derbide sürpriz yapabilir.

Türkiye Kupası'nda Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenen Fenerbahçe, derbiyi düşünmeye başladı. Sarı-lacivertli takımda cezalı futbolcuların dönüşüyle birlikte kadro netlik kazanırken, İsmail Kartal orta saha bölgesinde kararsızlık yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre; Emre Belözoğlu'nun sakatlığının tamamen geçmesi, teknik direktör Kartal'ı rahatlattı. Emre'nin yanında Raul Meireles, arkada ise Mehmet Topal'ın oynaması bekleniyordu. Ancak sarı-lacivertli çalıştırıcı, Mersin'de bu sezonki ilk golünü atan Diego Ribas'ın yükselen performansından çok etkilendi. Emre dahil, bu 3 oyunucuda Diego'nun hücum meziyetlerinin olmadığını düşünen İsmail Kartal, gol yollarında formsuz olan forvetlerine destek olması açısından Sambacı'yı bu maçta ilk 11'e dahil edebilir.

İlk maçta yedekti

Yıldız oyuncu, ligin ilk yarısındaki maçta ilk 11'de beklenirken kulübede oturmuş, Emre'nin sakatlığı ve Bruno Alves'in kırmızı kart görmesi ve taktiksel değişiklikler nedeniyle oyuna girememişti. Diego'nun Kadıköy'de taraftarın önünde oynayacağı ilk derbiye de mental açıdan özel olarak hazırlandığı biliniyor.