Alex: Diego'dan fayda gelmez

F.Bahçe’nin efsanelerinden Alex de Souza, Fenerbahçeli Diego Ribas için, “O harika bir oyuncu ama başarılı olması birçok faktöre bağlı. Bunların başında ise teknik direktör geliyor. Teknik direktör, Diego’ya yardımcı olmazsa işi gerçekten daha da zor olur” dedi.

F.Bahçe’nin efsanelerinden Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez Hürriyet’e konuştu.

Gazeteci-yazar Marcos Eduardo Neves aracılığıyla sorularımızı yanıtlayan yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Diego’dan, eski hocası Aykut Kocaman’a kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Alex’in futbolu bıraktıktan sonraki ilk röportajında aktardıkları:

‘Kocaman’ın adil olma sorunu var’

Şimdilik Türkiye’ye dönmek gibi bir planının olmadığı belirten Alex, “Türkiye’de futbol oynamak hayatımın en mükemmel duygularından biriydi. Muhteşem ve unutulmaz bir tecrübeydi” dedi. Türkiye’den ayrılalı iki yıl olduğu için çocuklarının Türkçe konuşmayı unuttuğunu da vurgulayan yıldız futbolcu, İstanbul’dan ayrılırken yaşadığı hislerini ise şöyle açıkladı:

“Büyük bir boşluk hissettim. Hiçbir zaman Türkiye’den ayrılmak istemedim, yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Aykut Kocaman hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Ama o benimle daha fazla çalışmak istemedi. Benim bu savaşta tek hatam teknik direktöre yardımcı olmak istememdi ancak kendisinin adil olmamak gibi bir sorunu vardı. Yine de kendisine karşı kötü şeyler hissetmiyorum.”

‘En çok Kadıköy’ü özlüyorum’

F.Bahçe taraftarına kendisine verdiği destek sebebiyle ne kadar teşekkür etse az olduğunu söyleyen Alex, vatandaşı Diego için de, “Diego harika bir futbolcu. Ve başarılı olacağını umuyorum. Fakat bu, birçok faktöre de bağlı. Bunların başında ise teknik direktör geliyor. Teknik direktör, Diego’ya yardımcı olmazsa işi gerçekten daha da zor olur” diye konuştu. Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye çalıştığını vurgulayan Brezilyalı, “Türkiye’de en çok Kadıköy’ü ve stadın atmosferini özlüyorum. Artık oyun benim için durdu ve bu özlemi azaltmam gerekiyor” dedi.

Saygı, eğlence memnuniyet

Şu anda en iyi futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu belirten Alex, kariyerini şöyle özetledi:

“Saygı, eğlence ve memnuniyet.”