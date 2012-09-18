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Dünya

İslam karşıtı film Afganistan'da da protesto edildi; 12 ölü

Kabil'den "Müslümanların Masumiyeti" filmini protesto etmek için Hizbi İslami adlı grup tarafından düzenlenen intihar saldırısında çoğu yabancı 12 kişi hayatını kaybetti

18 Eylül 2012 15:02

Afganistan'da "Müslümanların Masumiyeti" filmini protesto için düzenlenen intihar saldırısında yabancılar hedef alındı. Çoğu yabancı 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kadın intihar bombacısı gerçekleştirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hz. Muhammed'e hakaret edilen "Müslümanların Masumiyeti" filmini protesto etmek için Hizbi İslami adlı grup tarafından düzenlenen intihar saldırısında çoğu yabancı 12 kişi öldürüldü.

Kabil Emniyet Müdürü General Eyyub Salangi, intihar eylemcisinin, Kabil Havaalanı'na giden yol üzerindeki bir düğün salonu önünde yabancıların bulunduğu bir minibüse aracıyla yaklaşarak kendini havaya uçurduğunu belirtti. Saldırıyı Gülbeddin Hikmetyar başkanlığındaki Afganistan'ın Hizbi İslami örgütü üstlendi.

Afgan bir üst düzey terörle mücadele yetkilisi de, intihar bombacısının kadın olduğunu belirtti. Afgan yetkili, "İntihar saldırısını bir kadın gerçekleştirdi. Genç bir kız ya da bir kadın olabilir" dedi.

Kabil Emniyet Müdürülüğü yetkililerinden General Muhammed Zahir de, saldırıda yaşamını kaybedenlerin kimliğiyle ilgili açıklama yaptı. Zahir, saldırıda Rus ve Güney Afrikalı kargo uçak pilotları ve uçuş görevlilerinin hedef alındığını belirtti.

 

200 kilo patlayıcı

 

Afgan yetkililer, bir araçla düzenlenen intihar saldırısında 200 kilo patlayıcı maddenin kullanıldığını açıkladı.

 

Öfke dinmiyor

 

"Müslümanların Masumiyeti" adlı film, ABD’de yayınlandığı günden bu yana özelikle Arap dünyasından büyük tepki topladı. Libya ve Mısır’da başlayan protestolar Arap Yarımadası'na sıçramış, Libya’da ABD Konsolosluğu’na gerçekleştirilen saldırıda ABD büyükelçisi ve 3 diplomat hayatını kaybetmişti.

Yemen’de ABD Konsolosluğu, Sudan'da ise, Alman Konsolosluğu’na saldıran göstericiler binaya zarar vermiş, ABD ve Alman bayraklarını yakmıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın çağrısıyla dün Lübnan'da düzenlenen gösterilere ise binlerce kişi katıldı. Nasrallah da gösteri de kısa bir süre göründü.

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