Almanya, İslam'a hakaret filminin gösterim iznini tartışıyor

Tüm dünyada protesto gösterilerine neden olan “Müslümanların Masumiyeti” adlı filmin Almanya'da gösterilmek istenmesi tartışma yarattı.

"Pro Deutschland" adlı aşırı sağcı grubun, İslam karşıtı filmin tamamını kamuya açık bir yerde göstermek istemesi Almanya’da tartışmaya neden oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich hafta sonu yaptığı açıklamada filmin gösterimini “hukuken uygun tüm araçları” kullanarak engelleyeceğini söyledi.

Bakan Friedrich aşırı sağcı grubun filmin gösterimini yaparak yangına körükle gittiğini vurguladı. Hür Demokrat Partili (FDP) Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de İslam karşıtı filmin destekçilerine karşı Alman yargısının kararlı bir biçimde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) iç siyaset uzmanı Wolfgang Bosbach da Hazreti Muhammed’i kadın düşkünü ve çocuk istismarcısı olarak yansıtan filmin gösteriminin yasaklanması gerektiğini savundu. Bayerischer Rundfunk radyosuna bir demeç veren Bosbach “İfade ve sanat özgürlüğünün sınırları vardır” dedi. Bosbach aşırı sağcı grubun huzursuzluklar yaratarak “Gördünüz mü, Müslümanların hepsi şiddet yanlısı” mesajı vermek istediğini kaydetti.



Muhalefet yasaklamaya karşı



Ancak muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller film gösteriminin yasaklanmaması gerektiğini savunuyor. SPD milletvekili Dieter Wiefelspütz “die tageszeitung” gazetesine verdiği demeçte yasaklamanın son başvurulması gereken araç olduğunu kaydederek “Tek başına dış politikanın dikkate alınması, temel hakların ihlal edilmesi için yeterli değildir” diye konuştu. Yeşiller partisi milletvekillerinden Volker Beck ise filmin yasaklanması için ortada bir neden olmadığını kaydetti. Beck “Gördüklerime dayanarak filmin tatsız bir ahmaklıktan başka bir şey olmadığını söyleyebilirim ama cezalandırılabilecek bir içerik taşımıyor” diye konuştu.

Pro Deutschland adlı aşırı sağcı grup ise geri adım attığına ilişkin sinyaller veriyor. Grup birkaç gün önce internet sitesinden yaptığı açıklamada "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmi Berlin'de göstermek istediklerini ifade etmişti ancak grubun başkan yardımcısı Alfred Dagenbach Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada filmin gösterimine ilişkin henüz bir karar almadıklarını söyledi. Filmin gösterileceği yönündeki daha önceki açıklamanın, içerikle ilgili tam bilgi sahibi olmadan yapıldığını belirten Dagenbach, videoyu seyrettikten sonra, taraftar olunamayacak kadar tiksindirici bulduğunu kaydetti.



Deutsche Welle Türkçe