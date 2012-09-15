T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hakaret filminin yönetmeni gözaltında

Hz. Muhammed'e hakaretler içeren ve protesto gösterilerine yol açan filmin yapımcısı Sam Bacile gözaltına alındı

15 Eylül 2012 20:12

İslam dinine hakeret eden Afrika ve Ortadoğu'da kitlesel protesto ve saldırılara neden olan "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmin yapımcısı Sam Bacile'in ABD'de gözaltına alındığı bildirildi.

Zaman'ın MSNBC'den naklettiği habere göre, ABD güvenlik görevlilerinin 48 saatlik uğraşları sonucu evinden yüzü atkı ile sarılı başında şapkalı bir şekilde çıkmayı kabul etti.

Emlak kayıtlarına göre yaşadığı evin sahibi Nakoula Besseley Nakoula. Daha önceki açıklamalarında adının Sam Bacile olduğunu söylemişti.

Emniyet görevlisi yaptığı açıklamada, şahsın daha önceden işledeği suçtan dolayı 5 yıllık şartlı salıverme ile serbest bırakıldığını, yüklediği hakaret içeren videonun şartlı salıverme şartlarını ihlal edip etmediğinin kontrol edileceğini söyledi.

ETİKETLER

filmgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24