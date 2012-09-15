Hakaret filminin yönetmeni gözaltında

İslam dinine hakeret eden Afrika ve Ortadoğu'da kitlesel protesto ve saldırılara neden olan "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmin yapımcısı Sam Bacile'in ABD'de gözaltına alındığı bildirildi.

Zaman'ın MSNBC'den naklettiği habere göre, ABD güvenlik görevlilerinin 48 saatlik uğraşları sonucu evinden yüzü atkı ile sarılı başında şapkalı bir şekilde çıkmayı kabul etti.

Emlak kayıtlarına göre yaşadığı evin sahibi Nakoula Besseley Nakoula. Daha önceki açıklamalarında adının Sam Bacile olduğunu söylemişti.

Emniyet görevlisi yaptığı açıklamada, şahsın daha önceden işledeği suçtan dolayı 5 yıllık şartlı salıverme ile serbest bırakıldığını, yüklediği hakaret içeren videonun şartlı salıverme şartlarını ihlal edip etmediğinin kontrol edileceğini söyledi.