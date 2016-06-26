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Dünya

İskoçya, Brexit'i veto etmeye hazırlanıyor

İskoçya, İngiltere’nin aksine yüzde 62’yle AB’de kalmak istemişti

26 Haziran 2016 20:02

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Edinburg yönetiminin Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını engellemeye çalışabileceğini söyledi.

İskoçya Ulusal Partisi lideri Sturgeon, İskoçya Parlamentosu üyelerinden “yasama onayını” vermemelerini isteyeceğini açıkladı. Sturgeon, BBC’nin “Sunday Politics Scotland” programında İskoç Parlamentosu’nun ne yapacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

söz cü'nün haberine göre; partisi 129 sandalyeli İskoç Parlamentosu’nda 63 milletvekiline sahip olan Sturgeon, “Bahsettiğiniz mesele, Britanya’yı AB’den çıkaran yasa için verilen önerge ve önergelere destek verme durumu mu” diye sordu.

Sturgeon şöyle devam etti: “Mantıklı bir perspektiften bakıldığında, bunun gerekli olmayacağını düşünmek zor. Britanya hükümeti o konuda çok farklı düşünüyor ve tartışmanın nereye çıkacağını bekleyip görmek durumundayız” dedi.

Sturgeon: "İskoç Parlamentosu, bunu İskoçya için neyin iyi olduğu temelinde değerlendiriyorsa, o zaman ‘bakın, biz, İskoçya’nın çıkarlarına karşı olan bir şeyi oylamayacağız’ demek bir seçenek. Elbette masada olması gerekir.”

İskoç lider, referandum sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci bir İskoç bağımsızlık referandumunun masada olduğunu belirtmişti.

İskoçya’daki seçmenler AB referandumunda yüzde 62 oranıyla AB'de kalınması yönünde oy vermişti. Referandumda Birleşik Krallık halkının yüzde 52'si AB'den çıkış yönünde oy kullanmıştı.

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