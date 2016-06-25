İskoçya bağımsızlık için referanduma gidiyor

İngiltere’deki referandumun ardından açıklama yapan İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, bağımsızlığın oylanacağı yeni bir referandum için hükümetin gereken adımları atmak konusunda anlaştığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiltere'nin birlikten ayrılma kararından sonra İskoçya'nın Avrupa Birliği'ndeki yerini korumak için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Sturgeon, "İkinci bir referandum konusunun masaya yatırılması gerektiği, malumun ilamıdır ve artık masaya yatırılmış durumdadır" dedi.

Brexit'in ardından bir bağımsızlık referandumunun yüksek ihtimal olduğunu vurgulayan Sturgeon, "Bugün şunu kesin bir netlikle belirtmek isterim ki İskoçya halkının tercih ettiği yönde atılabilecek tüm adımları atmayı ve tüm seçenekleri incelemeyi amaçlıyorum; yani bir diğer deyişle AB'deki ve ortak pazardaki yerimizi korumayı hedefliyorum" diye konuştu.