Birleşik Krallık bölündü; İskoçya ve İrlanda "AB'de kalalım", İngiltere ve Galler "AB'den çıkalım" dedi

Birleşik Krallık'ta yapılan referandumda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıktı. İngiliz Sterlini hızla değer kaybederken ABD Doları yükselişe geçti.

Toplam 382 seçim bölgesinden 364'ünde resmi sonuçların açıklandığı referandumda, oy kullanan 31.3 milyon seçmenden 16 milyonu AB'den ayrılma yönünde oy verdi. 15 milyon 130 bini de birlikte kalma yönünde tercihte bulundu. Böylece AB'den ayrılma yönünde oy kullananların oranı yüzde 52'ye ulaştı.

Birleşik Krallık genelinde belirlenen 382 bölgede başlayan sayım işleminin ardından referandumun resmi sonucu Manchester kentindeki belediye binasında açıklanacak.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ile ülkenin deniz aşırı toprağı Cebelitarık'ta toplam 46 milyon 499 bin 537 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oylamada İskoçya, İrlanda "AB'de kalalım" yönünde oy kullanırken, İngiltere ve Galler "AB'den çıkalım" dedi.

Referandumda ortaya çıkan tablo ardından Sterlin, 1985'ten bu yana Dolar karşısındaki en düşük seviyeye geriledi. BBC'nin verdiği sonuçlara göre AB'den ayrılma yanlılarının oyu yüzde 52, AB'de kalma yanlılarının oyu ise yüzde 48.

Ayrılıkçı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage, ayrılık kararının çıkması durumunda 23 Haziran'ın Birleşik Krallık'ın "bağımsızlık günü" olarak tarihe geçeceğini ve Başbakan David Cameron'un bu durumda istifa etmesini istedi. Farage, "Bu sıradan insanlar için zaferdir" dedi.