Rize İşkencedere Vadisi'ndeki dere ve balıkları bir günde yok oldu

Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına direnen köylülerin yanında duran CHP'li vekillerden biri olan Mustafa Adıgüzel, bölgede bulunan derenin akmadığını söyledi.

Adıgüzel, bir gün sonra derenin yok edilmesine bu sözlerle tepki gösterdi:

“İkizdere’de bir taş ocağı için on binlerce yılda oluşan bu tertemiz doğayı yok etmek istiyorlar. Burası dünya mirası ve koruma altında. Ancak maalesef bu karteller hükümetle işbirliği içerisinde hak, hukuk, adalet tanımıyorlar. İkizdere halkı haklı mücadelesi ile sesini her yere duyurdu ama bir tek yetkililere duyuramadı. Görmezden gelen duymazdan gelen bir zihniyet bunca insanın bu çevre hassasiyetine kulaklarını tıkadı, gözlerini kapadı. Maalesef pandemiyi fırsat bilerek tam kapanmanın daha başında iş makinalarını buraya soktular.

Doğamıza, ağacımıza, deremize, balığımıza kasteden bu zihniyeti mahkum edene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu vatanın her toprağı, her taşı, suyunun her damlası bizim, talancılara bırakmayacağız.”