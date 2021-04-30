İkizdere Belediye Başkanı'ndan AKP'li ilçe başkanına: Cumhur İttifakı'na zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum

Rize İkizdere'de yapılması planan taş ocağı nedeniyle köylülerin yaptığı eylemler devam ederken, AKP İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, köylülerin eylemiyle ilgili "HDP ve PKK provokasyonu" dedi. MHP'li İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "Sizinle Cumhur İttifakı'na zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum ancak üslubunuz ve verdiğiniz bilgiler yanlış ve taraflı" diyerek yanıt verdi.

Rize İkizdere'de yapılacak olan taş ocağı projesi nedeniyle köylüler tarafından İşkencedere Vadisi'nde başlatılan eylemler devam ediyor.

Olay Rize isimli yerel sitede yer alan habere göre, AKP İlçe Başkanı Mustafa Havuz, bölgede başlayan eylemlerle ilgili "HDP ve PKK provokasyonu" nitelemesinde bulundu. Havuz yaptığı açıklamada bölge halkının kışkırtıldığını ve vatandaşın yanlış yönlendirildiğini savunarak, taş ocağıyla ilgili belgeler paylaştı.

MHP'li İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de AKP'li Havuz'a yanıt verirken, "Değerli İkizdere AK parti ilçe başkanım bunu nereye bırakacağız? Değerli başkanım ana dosya 500 sayfa isterseniz yarın benden temin edebilirsiniz" dedi.

Karagöz, sosyal medyadan şunları kaydetti:

"Sizinle Cumhur İttifakı'na zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum ancak üslubunuz ve verdiğiniz bilgiler yanlış ve taraflı. Bizler burada tarafımız belli, İkizdere’den tarafız, vatandaştan tarafız, coğrafyamızdan tarafız. Bizler daha ilk günden beri vatandaşımızın yanındaydık, dertlerini dinledik ulaşabildiğimiz yetkililere ulaşmaya çalışıyorduk. Sizler bir yerlerden emir almadan maalesef seçmeninize ihanet edip sahaya gelmediniz, gelemediniz.

Sahayı sizler boş bırakıp HDP & CHP'lilere bıraktınız kendi hatanızı şimdi bizlerin üzerinden yavuz hırsız misali bizlerden, özellikle şahsımdan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yanlış ve yalan beyanlar ile bir yerlere varılmaz. Bundan sonra gelişecek olaylar için ders olsun bu olay da algınızı yüksek tutup tarafınızı yanlış doğru sahada belirtirsiniz inşallah."