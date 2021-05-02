Prof. Dr. İlber Ortaylı: İkizdere köylülerini bu direnişten dolayı haklı görüyorum

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'ın Rize İkizdere'de açmak istediği taş ocağına karşı köylülerin başlattığı direnişi köşesine taşıdı.

Ortaylı yazısında, "Rize İkizdere’nin köylüleri planlanan taşocağı için köyün coğrafyasını mahvetmeye ve kestane ormanını kesmekle işe başlayan müteahhitleri protesto ediyor. Bu tip girişimler ve girişkinler Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de tahammülü taşırdı. İkizdere köylülerini bu direnişten dolayı haklı görüyorum. Özellikle kadınlarını kutlamak gerekir. İnsan hatırlamadan edemiyor: Aziz Nesin, 'Bursa’da para kazanacağız, sanayi kuracağız diye bütün zirai yapıyı bozdular, aptal burjuvazi artık Bursa şeftalisi yiyemiyor' demişti. Bu keskin mizaha işaret ederek şu soruyu sormak lazım: 'İkizderelilerin üzerinde durduğu şifalı anzer balından bile bir küçük kaşık tadamıyorsunuz, niye para kazanıyorsunuz, a müteahhitler?” ifadesini kullandı.

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