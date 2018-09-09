İşine son verilen gazeteci Faruk Eren: Umarım Cumhuriyet kaybedilmemiştir

Cumhuriyet gazetesinin yönetiminin değişmesiyle işine son verilen Faruk Eren, "Umarım kısırlaşan medyada Cumhuriyet de kaybedilmemiştir” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın yönetiminin değişmesinin ardından DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı ve gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren’in işine son verildi. Eren’in yanısıra Bülent Özdoğan’ın da görevine son verildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan’a konuşan Eren, "Liberaller gidiyor" yönündeki paylaşımlara tepki göstedi ve şunları söyledi:

"Yolları ayrılan ilk iki kişi biziz, Bülent ve ben, iki yazı işleri müdürüyüz. İkimizin de politik tercih ve duruşumuz belli. Liberal değil, solcuyuz. Biz böyle bir şeyin olacağını tahmin ediyorduk. Ama künyeyi değiştirmekte o kadar acele ettiler ki, bizi dışarıdan, yollardan çağırdılar. Mesai saati bitmişti ve öyle geri döndük. Ve bu acele yerimize gelen insanların bu işe ne kadar hevesli olduklarını ve yeni tasfiyelerde bulunacaklarının göstergesi. Umarım yanılıyoruzdur. Çünkü orada Cumhuriyet’te çok değerli arkadaşlarımız var. Umarız ki daha öncede yaşandığı gibi bu dönem mobbing gibi şeyler yaşanmaz. En büyük endişemiz bu."

“Umarım gelenler iyi bir gazete yaparlar” diyen Eren, "Savundukları politik çizgi, vakfa yeni seçilen üyelerin kimlikleri, Vatan Partisi milletvekili adayı, TRT eski müdürü gibi isimler bize bundan sonra Cumhuriyet’in nasıl bir yayın çizgisi izleyeceğinin ipuçlarını veriyor aslında” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin kendilerinin olduğu süreçte kamuoyunda sesi duyurulmayanların sesini duyurmaya çalıştığını, mağdurların kimliklerine bakmaksızın seslerini duyurmaya çalıştığını, sayfalarını onlara açtığını kaydeden Eren, “Bu tabii ki birilerini rahatsız etti. Yeni dönemde nasıl bir Cumhuriyet okuyacağımızı birlikte göreceğiz. Yeni gelen ekip muhtemelen, deklarasyonlarında da eskiye dönüşten söz ediyorlar. Buradan ne kast ediyorlar anlamadık. Göreceğiz onu önümüzdeki günlerde. Umarım kısırlaşan medyada Cumhuriyet de kaybedilmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.