Yönetimi değişen Cumhuriyet'ten ikinci açıklama: Gazete, önemli görevine dönüyor

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı cuma günü yapıldı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi. Bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminden yapılan ikinci açıklama "94 yıllık ulu çınar” başlığını taşıyor.

Açıklamada gazetenin yayın politikası olarak ‘Atatürk’ün aydınlanma devrimlerine geri döndüğü’ ifade edilirken "94 yıllık ulu çınar, gençleşerek tam da gereksinme duyulan bir zorunlu dönemde, tekrar önemli görevine, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, özgürlükçü yoluna dönüyor…” denildi.

Cumhuriyet Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Yeni seçilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu dün ilk açıklamasını yaptı. Bu açıklamada, Cumhuriyet Vakfı’nın temel felsefesi ve Cumhuriyet gazetesinin izleyeceği temel yayın politikası Cumhuriyet Vakfı resmi senedine göndermeler yapılarak açıkça belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi 94 yıllık yaşamında, Cumhuriyet yolunda tüm gelişmeleri, aydınlanma devrimleri uygulamalarını, Cumhuriyet yolunda kırılma noktalarını, gerici iç isyanları, çok partili sisteme girişleri ve yarattığı sıkıntıları, askeri darbeleri, ilerici ve gerici anayasa hareketlerini yaşamış, tanıklık etmiş ve bunları halka aktarmıştır. Bu gazetenin arşivi Cumhuriyet rejiminin tanığıdır.

Yeni seçilen Vakıf Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı açıklama çok net ve yalındır. Cumhuriyet gazetesi yeni yayın politikası ile Atatürk’ün aydınlanma devrimlerine geri dönüyor. Eleştirel akıl yeniden gazetenin politikasına egemen olacaktır.

Cumhuriyet Vakfı resmi senedinin başlangıç bölümünde, gazetenin temel felsefesi ve yayın ilkeleri kesin bir biçimde ortaya konulmuştur. Vakıf resmi senedinde gazetenin temel yayın politikasının bu derece açık olarak belirtilmesi, gazeteyi temel çizgisinden saptırma yoluna gidebilecek kimi yöneticilerin bu tutum ve davranışlarını önleme amacını taşımaktadır.

Yeni Vakıf Yönetim Kurulu, dünkü bildirisinde bu nedenle başlangıç bölümündeki bu ilkelere özellikle vurgu yapmıştır.

Cumhuriyet gazetesi, başka yönde, başka alanlarda, başka mecralarda, o alanların sözcüsü olarak yayın yapamaz. Vakfın yönetim kuruluna seçilenler bu temel ilkelerden ayrılamaz, gazetenin bu temel politikasını değiştiremez. Cumhuriyet gazetesi bir şirket yapılanması değildir. Cumhuriyet gazetesi bir siyasal parti yapılanması değildir. Bu gazete temel ilkeleri kesin olarak belirlenmiş bir Vakıf yapılanmasıdır.

Vakıf yöneticileri de bu temel yapıyı değiştiremezler. Bu temel ilkelere kesin olarak uymak zorundadırlar. Bunun tersi davranış ve tutumlar, Vakıf resmi senedine karşı gelmektir ki bu da hukuka aykırı bir davranış olur.

Bilindiği gibi Cumhuriyet Vakfı seçimleriyle ilgili 2013 yılından beri bir hukuk mücadelesi verilmiştir. Bu mücadelenin ayrıntılarına girmek, bu yazının görevi değildir. Ancak Yargıtay kararı ile sonuçlanan bu mücadele, Cumhuriyet Vakfı’nın bugünkü ve bundan sonraki yöneticilerine de rehber olacaktır.

94 yıllık ulu çınar, gençleşerek tam da gereksinme duyulan bir zorunlu dönemde, tekrar önemli görevine, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, özgürlükçü yoluna dönüyor...