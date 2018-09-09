Cumhuriyet gazetesinde istifalar devam ediyor; ayrılanların sayısı 23'e ulaştı

T24

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki istifalar sürüyor. Gazeteden ayrılanların sayısı 23'e ulaştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alındı.

Gazete yazarları arasındaki ilk istifa Aydın Aydıntaşbaş’tan geldi. Aydıntaşbaş istifa kararını dün "Cumhuriyet'teki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi, altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim" sözleriyle açıkladı.

Aydın Engin: Buraya kadarmış

Gazetenin İlhan Selçuk dönemindeki yazı işleri müdürlerinden olan Aydın Engin de bugün yazdığı bir yazı ile istifa etti. Engin, yazısında "Cumhuriyet de benim için buraya kadarmış” ifadesini kullandı.

Çiğdem Toker: Hoşça kalın

Gazetenin deneyimli ekonomi yazarlarından Çiğdem Toker de bugün yazdığı “Hoşça kalın” başlıklı yazısıyla istifa ettiğini duyurdu. Toker, veda yazısında "Yönetim değişikliğinin ardından ‘Atatürk’ün Cumhuriyet’i' başlığını taşıyan dünkü açıklamanın, her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında, Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri” dedi.

Hakan Kara: Kalmam mümkün değil

Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon sonrası 9 ay tutuklu kalan yazarlardan Hakan Kara da artık gazete kalmasının mümkün olmadığını söylerken “Ama gazeteyi almaktan asla vazgeçmeyin” ifadesiyle istifa ettiğini köşesinden duyurdu.

Orhan Bursalı: İstifalar gözden geçirilmeli

Cumhuriyet yazarlarından Orhan Bursalı da bugün yazdığı köşe yazısında köşe komşusu Tayfun Atay'ın da istifa edeceğini belirtti. Bursalı, hem Toker hem de Atay'a 'kararlarını gözden geçirme' çağrısı yaptı.

Musa Kart da ayrıldı

Cumhuriyet davasında yargılanan isimlerden karikatürist Musa Kart da istifa eden isimler arasında yer aldı.

Melis Alphan: Ne etik değerim ne vicdanım...

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde yazmayı bırakan Melis Alphan da nisan ayında Cumhuriyet’te başladığı yazılarına son verdiğini duyurdu. Alphan, sosyal medya hesabı Twitter’dan şu paylaşımları yaptı:

"Cumhuriyet, benim için epey kısa bir yolculuk oldu. Olsun, yine de güzeldi. Bana dedemin gazetesinde yazma fırsatı verdikleri için Murat Sabuncu ve Tayfun Atay'a teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’te kalıp yazmaya ne etik değerlerim ne vicdanım ne de hayat görüşüm izin verirdi."

Ahmet Tulgar: 36 hafta sürdü

Ahmet Tulgar da 36 hafta süren köşe yazarlığının bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu. Tulgar, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün Cumhuriyet Pazar'da son yazım yayımlandı. 36 hafta sürdü. Beni Cumhuriyet Pa7ar'a davet eden dostum Tayfun Atay ve kutlama mesajlarını eksik etmeyen yine dostum Murat Sabuncu'ya ve elbette beni hep cesaretlendiren, mutlu eden sevgili okurlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Güray Öz: Veda yazısı yazmak istedim, olmadı

Cumhuriyet'in okur temsilcisi Güray Öz de gazeteden istifa ettiğini duyurdu. Öz, veda yazısı istediğini ama bunun 'olmadığı' da Twitter'dan paylaştığı mesajına ekledi:

"Cumhuriyet gazetesindeki görevlerimden ayrıldım. Bir veda yazısı yazmak isterdim ama olmadı, artık okurlarımın 'Sondan Bir Önceki' başlıklı yazımı veda yazısı olarak kabul etmelerini diliyorum. Cumhuriyet’teki tüm arkadaşlarıma da hoşçakalın diyorum."

Bağış Erten: Haliyle ben de ayrılıyorum

Cumhuriyet’in spor yazarı Bağış Erten de ayrılığını şu mesajıyla duyurdu:

"Haliyle ben de Cumhuriyet’ten ayrılıyorum. Mücadele ve deneyim dolu 3 yıldı. Müteşekkirim. İlk başlığım Ortaçgil'den Oyuna Devam’dı:'Biz hiç kaybetmedik desem yalan…' Son söz de onun: 'Yıkılan duvarlar gördüm/Coğrafyanın değiştiğini/Hiç kimse değiştiremedi/Güçlünün haksızlığını'"

Tayfun Atay, köşesinden duyurdu

Cumhuriyet Pazar'ın yayın yönetmeni ve gazetenin yazarı Tayfun Atay, kararını köşesinden açıkladı. Atay, "Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, kim haklı, kim haksız, yanlış, kusurlu ve benzeri konulara bu aşamada hiç girmeyeceğim. Ancak iki gündür gerek yeni yönetimle irtibatlı gerekse de çok daha zorlayıcı şekilde okurlarımdan gelen “Gitme kal” çağrıları karşısında; yaşanmış olanlar üzerinden Cumhuriyet’e zarar verecek hiçbir gerekçe öne sürmeksizin sadece bir tek söz söylemek istiyorum: Ahde vefa diye bir şey var" diye yazdı.

Erdem Gül, Cumhuriyet Ankara Temsilciliği görevinden faks mesajıyla alındı

Erdem Gül, yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Cumhuriyet Ankara Temsilciliği görevinden, faks mesajıyla alındı. Cuma günü, Alev Coşkun başkanlığında yenilenen gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yöbetim Kurulu’nun Murat Sabuncu yerine genel yayın yönetmenliğine atadığı Aykut Küçükkaya; Ankara Temsilciliği görevine savunma muhabiri Sertaç Eş’in atandığını faks mesajıyla Erdem Gül’e bildirdi.

MİT TIR’ları davasında Can Dündar ile birlikte yargılandıktan sonra Yargıtay’dan hakkında beraat verilmesi yönünde karar çıkan Erdem Gül’ün “Ankara Temsilciliği” olan idari pozisyonu, gazetenin bugünkü (9 Eylül 2018 Pazar) taşra baskılarında künyede yer almadı.

Can Dündar’dan önceki genel yayın yönetmeni olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer döneminde Ankara Temsilciliği’ne getirilen Erdem Gül’ün adı, şehir baskılarında künyeye tekrar kondu. Ancak Erdem Gül’ün gazetede olmadığı pazar günü, Cumhuriyet’in savunma muhabiri Sertaç Eş’in, Ankara bürosundaki mesai arkadaşlarına temsilciliğe kendisinin getirildiğini söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu değiştikten sonra genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Murat Sabuncu’nun yazısını Twitter’dan “Gazeteci” ifadesiyle paylaşan Gül, henüz bir istifa kararı bildiriminde bulunmadı.

Erdem Gül, gelişmeler konusunda öğlen saatlerinde T24’e, “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun yenilenmesinden ve yeni genel yayın yönetmeni atanmasından sonra geçen 48 saatte benimle Ankara temsilcisi olarak kurulmuş hiçbir temas yok. Ben de bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmadım” demekle yetindi.

Gül daha sonra Twitter'dan, "Merak edenler için: Benim için önemli ve anlamlı olan künye bağı değil, gönül bağıdır. Biz künyeyle bağlı insanlar değiliz. Künyeler gelip geçerler ama aslolan bağ başkadır. Şimdilik bu kadar" paylaşımında bulundu.

T24’ün aldığı bilgilere göre; Erdem Gül, bugün (9 Eylül 2018 Pazar) saat 15:00 sıralarında, cuma günü yeni vakıf yönetimi tarafından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği’ne atanan Aykut Küçükkaya imzasıyla gönderilen faks mesajıyla Ankara Temsilciliği görevinden alındı. Küçükkaya’nın faks mesajında, “Sayın Erdem Gül, 9 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Ankara Temsilciliği’ne Sertaç Eş getirilmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarınız için teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

Erdem Gül hakkında, 9 Eylül pazar gece yarısı itibarıyla, idari görev olan Ankara Temsilciliği’nden alma dışında bir iş akdi feshi yapılmadığı öğrenildi.

Kemal Can: Eyvallah

Yaklaşık 30 yıldır "MHP" ve "Türkiye'de milliyetçilik" üzerine çalışan gazeteci - yazar Kemal Can Cumhuriyet gazetesinden ayrıldığını "Eyvallah” başlıklı son yazısıyla açıkladı. Can, "Defalarca olduğu gibi, yine hiç düşünmeden, tereddüt etmeden gitmenin zamanı" diye yazdı.

Mumay: 6 ay sonra kendini Saray’ın Cumhuriyeti’nde bulmak fena şeymiş

İstifasını Twitter üzerinden duyuran gazetenin Dijital Medya Koordinatörü Bülent Mumay, "Saray'ın Cumhuriyeti" ifadesini kullandı. Mumay Twitter'dan, "Basının sarayı Cumhuriyet’e gelmişken, 6 ay sonra kendini Saray’ın Cumhuriyeti’nde bulmak fena şeymiş. Murat Sabuncu’nun davetiyle katıldığım serüven 'vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.' Az önce istifamı verdim ben de" diye yazdı.

Ceyda Karan: Gidenlere geçmiş olsun kalanlara başarılar

Gazetenin yazarlarından Ceyda Karan da yazılarına son verdiğini Twitter üzerinden açıkladı. Karan, "Gidenlere geçmiş olsun kalanlara başarılar. Cumhuriyetsiz kalmayın" diye yazdı.

Eklerdeki istifalar

Gazeteci Mirgün Cabas da Cumhuriyet’e bugün son kez yazdığını duyurdu. Cabas, Twitter hesabındaki Cumhuriyet Pazar’daki son yazısı olan “Tweet canavarı Trump”ı paylaştı ve “Yolları açık olsun” yorumu yaptı.

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal da Cumhuriyet Pazar’da yazdığı yazılarına son verdiğini duyurdu. Şansal, Twitter hesabından dün şu mesajı paylaştı: "Sayın, Tayfun Atay’ın daveti ile Cumhuriyet Pazar'da başladığım makale denemelerinin de sonu varmış. Farklılık ve çeşitlilik zenginliktir, berekettir. Bir gün bir başka mecrada buluşmak ümidi ile... Hoşça kalın, son yazı yarın."

Ayrıca Mahir Ünsal Eriş de Cumhuriyet Pazar’daki yazılarına son verdi. Binnaz Saktanber de Cumhuriyet Cumartesi yazılarına devam etmeme kararı aldığını belirtirken "Bu güzel işi yaratan tüm ekibe, özellikle yayın yönetmenimiz Zeynep Miraç Taner'e, Cumhuriyet ailesine ve vakit ayırıp okuyan herkese teşekkür ederim. Umarım yeni yerlerde, yeni yazılarda buluşuruz”ifadesini kullandı.

Kimler ayrılmıştı?

Yönetim değişikli sonrasında gazetenin Cumartesi eki yayın yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal Taner de istifa kararı verdiğini açıklamıştı. Miraç kişisel Twitter hesabından, "Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği sonucunda 'gördüğüm lüzum üzerine' Cumartesi eki yayın yönetmenliği görevimden ayrıldım. Bana bu fırsatı veren Murat Sabuncu ile Aydın Engin'e ve 19 hafta beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye yazmıştı.

Yönetim değişikliğinden sonraki ilk yazı günü çarşamba olan Özgür Mumcu’nun, henüz resmi bir istifa kararı bildirmediği, babası Uğur Mumcu’nun en yakın arkadaşlarından olan Ali Sirmen’in Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı olmasını da dikkate alarak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenilmişti.

Gazete yazarlarından Prof. Dr. Ahmet İnsel'in dün (8 Eylül 2018) yayımlanacak yazısını önceki gazeteye gönderdiği, ancak yeni yönetimin yazıyı yayına koymadığı öğrenilmişti. Cuma gününe kadar Cumhuriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Erinç ile yazısının yayımlanmadığı konuşulan Prof. Ahmet İnsel de gazeteden ayrıldığını açıkladı.

Ayrıca Murat Sabuncu’nun “Karanlığa karşı yaşasın Cumhuriyet” başlıklı veda yazısı gazetenin internet sitesine konmamıştı.

Dava süreci

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında "müdahil" olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

"Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı" iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını "usul ve yasaya uygun" bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.