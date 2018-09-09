Ahmet Hakan'dan Cumhuriyet gazetesi yorumu: Sonu mutlak boşanmayla bitecek bir ilişkiydi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğine ilişkin olarak, "Sonu mutlak boşanmayla bitecek bir ilişkiydi bu... Nitekim de öyle oldu" dedi.

Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısnın ilgili bölümü şöyle:

Cumhuriyet gibi Misak-ı Milli sınırlarını çizen ulusal hareketin savunucusu olarak kurulmuş bir gazetenin, HDP çizgisinin hak ve özgürlüklerinin savunucusu haline dönüşmüş olması bir anomali gibiydi.

Hem Mustafa Kemalcilik, hem de Taraf usulü liberallik bir türlü bağdaşmıyordu.

Hem Cumhuriyetçilik, hem Şeyh Sait’e selam çakan anlayışa tolerans yürümüyordu.

Hem Ergenekon’da gadre uğramak, hem de Ahmet Altan’la kankalık uyuşmuyordu.

Kısacası...

Olmuyordu, olamıyordu.

Gidenler mi haklıdır, gelenler mi haklıdır?

Gidenler mi iyidir, kalanlar mı iyidir?

Gidenlerden yana mı olunmalı, kalanlardan yana mı olunmalı?

Bütün bunlardan bağımsız olarak söylüyorum:

Sonu mutlak boşanmayla bitecek bir ilişkiydi bu...

Nitekim de öyle oldu.