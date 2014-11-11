IŞİD'in 'Roma'yı fethedeceğiz' tehdidine iki gözaltı

IŞİD'in "Roma'yı fethedeceğiz" tehdidinin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı İtalya'da evlerinde IŞİD bayrağı ve Roma haritası bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Pazar günü trafik polisinin çevirmesinden kaçan Kuzey Afrika kökenli iki kişi polis takibine alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kimlikleri açıklanmayan iki kişinin polisten kaçmak için terk ettikleri araçlarında iki silah bulundu. İki göçmenin evine ve yakınlarına ait karavana baskın yapan polis burada da bir IŞİD bayrağı, örgütle alakalı belgeler ve üzerinde bazı yerler işaretlenmiş olan bir Roma haritası ele geçirdi.

Güvenlik önlemleri artırılmıştı

Polisin bulunan silahlar üzerinde inceleme yaptığı ve gözaltına alınan kişilerin eylem hazırlığında olup olmadığını belirlemeye çalıştığı bildirildi. IŞİD'in geçen aylarda "Roma'yı fethetme" ve Vatikan'a hilafet bayrağını dikme tehdidinde bulunması üzerine Eylül ayından itibaren hem İtalya hem de Vatikan'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Öte yandan geçen hafta da İtalya'nın kuzeyindeki Trieste kentinde yer alan "Radio Punto Zero" radyo kanalının internet sitesi korsanların saldırısına uğramış ve siteye "IŞİD'i seviyorum" yazılmıştı. Bu olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.