Koalisyon güçleri Suriye'de IŞİD'in petrol kuyularını vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye’nin Haseke kentine bağlı Kebbiye köyü ve çevresinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolündeki petrol kuyularını bombaladı.

Suriye Genel Devrim Konseyinden (SRGC) yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Haseke kentinin Şedade bölgesindeki IŞİD'in kontrolündeki Kebbiye köyünü ve çevresindeki petrol kuyularını bombaladığı kaydedildi.

Al Jazeera’deki habere göre, koalisyon güçlerinin Halep'in IŞİD'in kontrolündeki Munbic ilçesinin de bombaladığı ifade edilen açıklamada, IŞİD ile bazı Kürt grupları arasında, Haseke kentine bağlı Irak sınırındaki Yarubiye ilçesinin kuzeyindeki köylerde çatışmaların olduğu aktarıldı.

IŞİD'in Haseke kentine bağlı Rasul Ayn ilçesindeki Advan köyünde bulunan kuvvetlerinin bir kısmını Yarubiye bölgesine yönlendirdiği aktarılan açıklamada, örgütün Yarubiye Sınır Kapısı'nın denetimi sağlayarak Kürtlere gelecek yardım yollarının kesilmesini istediği vurgulandı.

IŞİD petrol A.Ş.

Suriye ve Irak’ta Haziran ayından beri ilerleyişini sürdüren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), gelirinin önemli bir kısmını ele geçirdiği topraklardaki petrol kuyularından sağlıyor. Elde ettiği petrolün bir kısmını ham olarak, bir kısmını da ele geçirdiği ya da kendi kurduğu mobil rafinerilerde işledikten sonra aracılara satıyor.

ABD merkezli bağımsız enerji araştırma kurumu IHS’nin raporuna göre, IŞİD Irak’ta ve Suriye’de günlük toplam 350 bin varil üretim kapasitesi olan petrol sahalarının kontrolünü elinde tutuyor. 350 bin varil petrol, Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacının neredeyse yarısı.

IŞİD Irak’ta Bağdat yakınlarında iki, Suriye sınırında bir ve Kerkük çevresinde irili ufaklı birçok petrol sahasını ele geçirdi. Bazı petrol yatakları için peşmerge ve Irak ordusu, IŞİD’le savaşmaya devam ediyor.

Suriye’de ise, ülkenin 2011’de başlayan ayaklanma öncesinde kullanılan petrolünün yüzde 60’ına sahip Deyr-ez Zor’un tümü Temmuz’dan beri, ülke petrol yataklarının yaklaşık yüzde 40’ına sahip Haseke eyaletinin bir kısmı ve yine irili ufaklı petrol kuyularının olduğu Rakka eyaletinin tamamı Ocak ayından beri IŞİD’in elinde.

Temmuz 2014’te Şam’dan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin günlük 385 bin varili bulan petrol üretimi, iç savaşla birlikte günlük 164 bin varile indi. Ancak IŞİD en büyük petrol sahalarının bulunduğu Deyr-ez Zor, Rakka ve Haseki’nin bir bölümünü ele geçirdikten sonra Esed rejiminin kontrolündeki üretim, günlük 28 bin varile kadar indi. Bu rakama, Haseki’nin diğer bölümünü elinde tutan Kürtlerin ürettiği petrol dahil değil.

‘IŞİD’in yıllık petrol geliri 800 milyon dolar’

20 Ekim’de çıkan IHS raporuna göre, IŞİD’in iki ülkede kontrol altında tuttuğu sahalarda ürettiği petrol miktarı, günlük 50-60 bin varil arasında değişiyor. IHS, IŞİD'in bu petrolden elde ettiği günlük gelirinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu da yıllık 800 milyon dolar, yani bir milyar 700 milyon Türk Lirası’na denk geliyor.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı David Cohen ise, tahminlere göre IŞİD’in petrolden günde bir milyon dolar civarında gelir elde ettiğini söyledi. 24 Ekim’de Washington merkezli Carnegie Endowment for International Peace adlı düşünce kuruluşunda konuşan Cohen, IŞİD’in köklü karaborsa bağlantıları olduğunu belirtti.

Al Jazeera