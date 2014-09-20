IŞİD'in rehin aldığı 49 rehine nasıl serbest kaldı?

IŞİD’in 101 gün önce kaçırdığı Musul Başkonsolosluğu’ndan 49 personelin serbest bırakılmasıyla ilgili ilk perde arkası bilgiler gelmeye başladı. 101 gün sonra serbest kalan rehineler bu sürede 8 kez yer değiştirdi. Operasyon sırasında çatışma çıkmadı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın "güvenilir kaynaklar"a dayandırdığı habere göre, rehinelerin kurtarılmasında silahlı bir çatışma veya silahlı bir operasyon kesinlikle olmadı.

Rehineler değişik kanallar üzerinden yürütülen müzakereler sonucu ikna yöntemiyle kurtarıldı.

Rehinelerin kurtarılmasında MİT “Ana üstlenici” olarak operasyonun baş rolünde yer aldı.

Ancak MİT askeri unsurlarla da sürekli irtibat halinde kaldı.

Özellikle son iki gün içinde müzakereler yoğunlaştı ve rehinelerin serbest bırakılabileceği sinyalleri alınmaya başlandı.

Bordo bereli özel harekatçılar her an silahlı operasyona başlanılacakmış gibi 24 saat hazır tutuldu.

Kaçırılma olayından serbest bırakılana kadar rehinelerle görüntülü irtibat hiçbir zaman kesilmedi.

Kaynaklar rehinelerin “Suriye üzerinde mi getirildi” sorusuna ise herhangi bir yanıt vermekten kaçındı.

Bu da rehinelerin Suriye üzerinden getirildiği yorumlarını artırdı.

8 kez yer değiştirdiler

49 rehinenin kaçırıldıktan sonra tam 8 kez yer değiştirdikleri bildirilirken, Musul’da teslim alındıkları ancak güvenlik nedeniyle Suriye’den getirildikleri öğrenildi.

Rehinelerin üçünün Iraklı yerel personel, 46’sının ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Fidye ödenmedi

Rehineler için herhangi bir fidye ödenmedi, bırakılmaları karşılığında herhangi bir şart kabul edilmedi.

MİT, tüm rehin alma operasyonlarını analiz etti

MİT, Musul'daki rehin alınma olayının ardından İŞID'in bölgede daha önce gerçekleştirdiği tüm rehin alma operasyonlarını analiz ederek, bir strateji geliştirdi ve bu çerçevede sonuca ulaştı.