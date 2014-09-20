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Serbest kalan 46 vatandaş Başbakan Davutoğlu'yla Ankara'ya geldi

Irak'ın Musul kentinde IŞİD militanları tarafından alıkonulan Musul Başkonsolosu ile beraberindeki 49 rehine bu sabah Türk güvenlik güçlerine teslim edildi

20 Eylül 2014 11:16

IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ile beraberindeki 49 kişi 101 gün sonra bu sabah serbest kaldı. Başkonsolosluk çalışanı 3 Irak vatandaşı evlerine dönerken, 46 Türk vatandaşı Türkiye'ye döndü.

Başbakan Davutoğlu, Bakü'deki programını yarıda keserek Şanlıurfa'ya geldi. Rehinelerle birlikte Ankara'ya gelen Davutoğlu, Esenboğa Havalimanı'nda uçaktan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte indi. Serbest kalan vatandaşlar uçağın kapısında göründüğünde ise yakınları çığlık çığlığa sevdiklerine koştu.

Irak'ta rehin alınmalarının ardından Suriye'ye geçirildiği bildirilen 49 rehine bu sabah Akçakale Sınır Kapısı'na giden Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, MİT Bölge Başkanı'nın da aralarında bulunduğu görevliler tarafından teslim alındı.

Güvenlik önlemleri arasında teslim alınan 49 rehine araçlarla kent merkezindeki bir kamu kurumu binasına getirildi. Rehinelerin tutulduğu kamu kurumu binası çevresinde önlemler artırılırken, rehin tutulanlardan bir kişinin yakını da bölgeye geldi. Yeğeninin özel harekatçı olduğunu ve Irak'ta rehin alındığını ifade eden ismini açıklamayan kişi, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından beklemeye başladığını ifade etti.

Öte yandan hareketliliğin yaşandığı kent merkezindeki kamu kurumuna saat 07.15 sıralarında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ile Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da geldi. Aracıyla içeri giren Vali Küçük ile Emniyet Müdürü Pınarbaşı herhangi bir açıklama yapmadı.

Havaalanına götürülüyorlar

 

Mehmet Osmanoğlu adlı kişi de Irak'ta rehin alınan yeğenini görmek için Şanlıurfa'ya geldiğini söyledi.

      
Hepsinin sağlığının yerinde olduğunu belirten Osmanoğlu, "Kendilerini çok iyi gördü. Yeğenim serbest bırakıldığı için dünyalar benim oldu" şeklinde konuştu.
      
Kamu binasında bir süre dinlenen diplomat ve aileleri daha sonra 2 midibüs ve 1 minibüsle GAP Havaalanı'na götürüldü.
      
Diplomat ve aileleri Şanlıurfa'ya gelecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile havaalanında görüşecek.

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