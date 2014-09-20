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IŞİD'in rehin aldığı 49 Başkonsolosluk çalışanı 101 gün sonra serbest

Başbakan Davutoğlu, IŞİD'in alıkoyduğu 49 Musul Başkonsolosluğu personelinden Türk vatandaşı olan 46'sının Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

20 Eylül 2014 10:14

IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ile beraberindeki 49 kişi 101 gün sonra bu sabah serbest kaldı. Başkonsolosluk çalışanı 3 Irak vatandaşı evlerine dönerken, 46 Türk vatandaşı Türkiye'ye döndü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakü'deki programını yarıda keserek Şanlıurfa'ya geldi. Rehinelerle birlikte Ankara'ya gelen Davutoğlu, Esenboğa Havalimanı'nda uçaktan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte indi. Serbest kalan vatandaşlar uçağın kapısında göründüğünde ise yakınları çığlık çığlığa sevdiklerine koştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu gece sabaha karşı vatandaşlarımızı aldık ve ülkemize getirdik. Sabaha karşı saat yarım sularında ilk temaslarımız yoğunlaştı ve sabah 05.00'de de ülkemize geldiler. Gece boyu yakından takip ettik gelişmeleri, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu mutlu olay hepimizi güzel bir sabaha hazırladı" dedi.

 

Davutoğlu programını yarıda kesti, Türkiye'ye dönüyor

 

Bakü'deki porgramını yarıda kesen Davutoğlu, ''Ben de biraz sonra Bakü'den ayrılarak, vatandaşlarımızla, başta başkonsolosumuz olmak üzere bütün kardeşlerimizle kucaklaşmak üzere ülkemize döneceğim. Şu anda rehinelerimiz sınırdan girdiler, Urfa'ya doğru hareket halindeler. Ben de buradan doğrudan Urfa'ya gideceğim, rehinelerimizle buluşacağım'' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ile birlikte...

 

'Bir bayram daha yapacağız inşallah dedim'

 

Şanlıurfa Havaalanı'nda ehinelerle görüşen Davutoğlu, ''Dediğim gibi son ailelerden görüştüğüm arkadaşlarınıza mümkün olduğu kadar ulaşın, bir bayram daha yapacağız inşallah dedim. Allah sizi bir daha ailelerinizden ayırmasın. Hep beraber Ankara'ya geçelim'' dedi.

En küçük rehineye sarılan Başbakan Davutoğlu, küçük kızı yanağından öptü.

 

 

11 Haziran'da kaçırılmışlardı

 

Musul Başkonsolosu ve 49 çalışan, 11 Haziran'da IŞİD tarafından kaçırılmıştı.

 

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