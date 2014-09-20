Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rehinelerle ilgili en son verilen tarih 20 Eylül'dü

11 Haziran'dan bu yana IŞİD'in rehin aldığı Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Çok şükür güzel bir haberle güne başladık. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız. Sabırla ve titiz yürütülen bir süreç oldu" dedi. Çavuşoğlu, aracılar vasıtasıyla daha önce yapılan temaslarda rehinelerin bırakılacağı sözlerinin verildiğini ancak bu tarihlerde sözlerin yerine getirilmediğini anlatarak, "En son verilen tarih 20 Eylül'dü. Dolayısıyla verilen bu tarihte de gereken yapıldı" ifadelerini kullandı.

Dış ülkelerle temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanarak, "Vatandaşlarımızın serbest kalmasının ardından başkonsolosumuzu aradık geçmiş olsun dedik. Rehineler Suriye üzerinden getirildi. IŞİD'in rehin aldığı 49 personelden üç tanesi bölgedeki yerel çalışan elemanlardı ve o üç kişi zaten serbest bırakılmıştı. IŞİD’in elinde 46 Türk vatandaşı rehin tutuluyordu ve onlarda bugün Türkiye’ye getirildi" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Çok şükür güzel bir haberle güne başladık. New York’tan gelişmeleri takip ettik. Dışişleri Bakanlığı mensupları çok mutlu arkadaşları sağ salim Türkiye’ye döndüğü için. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız. Sabırla ve titiz yürütülen bir süreç oldu. Vatandaşlarımızın kurtarılabilmesi için her türlü seçenek değerlendirildi. IŞİD’in elindeki vatandaşların vakur duruşu örnek vericiydi. Vatandaşlarımıza ve medyaya genel itibariyle bu konuda hassas davrandıkları için teşekkür ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bizzat yakından takibi ve MİT’in yaptığı titiz çalışmaların neticesi sonucunda 49 vatandaşımız serbest bırakıldı. Vatandaşlarımızın serbest kalmasının ardından başkonsolosumuzu aradık geçmiş olsun dedik. Onun aracılığıyla ülkemize gelen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

'Sağlık kontrolünden geçirilmeleri şart'

Sağlık durumları ve moralleri çok iyi. Ama tabi hepsi sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekiyor, sonuçta 3 ay gibi bir süre rehin tutuldular. Fiziki veya başka türlü hastalıklarının olup olmadığını sağlık kontrolü sonrası netleşir.

'IŞİD’in elinde 46 Türk vatandaşı rehin tutuluyordu'

Rehineler Suriye üzerinden getirildi. Şimdi bu 49 rehineden 3 tanesi bölgedeki yerel çalışan elemanlardı ve o 3 kişi zaten serbest bırakılmıştı. IŞİD’in elinde 46 Türk vatandaşı rehin tutuluyordu ve onlarda bugün Türkiye’ye getirildi.

IŞİD politikası değişecek mi?

Bizim bölgeye yönelik politikalarımızı bugün New York’ta da paylaştık. Irak ve Suriye’de neler olması gerektiğine ilişkin olarak düşüncelerimizi paylaştık. Bizim için şu anda Türk vatandaşların kurtarılması önemli olan. Önümüzdeki günlerde IŞİD’le ilgili politikalarımızın nasıl seyredeceğini hep birlikte göreceğiz."

'En son verilen tarih 20 Eylül'dü'

Çavuşoğlu, aracılar vasıtasıyla daha önce yapılan temaslarda rehinelerin bırakılacağı sözlerinin verildiğini ancak bu tarihlerde sözlerin yerine getirilmediğini anlatarak, "En son verilen tarih 20 Eylül'dü. Dolayısıyla verilen bu tarihte de gereken yapıldı" ifadelerini kullandı.