T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'in öldürdüğü Japon gazetecinin tweeti paylaşım rekoru kırıyor

IŞİD'in öldürdüğü Japon gazeteci Kenji Goto'nun 4 yıl önce twitter hesabında yaptığı paylaşımda hoşgörü ifadeleri içeren mesajlar dikkat çekiyor

02 Şubat 2015 21:42

IŞİD’in kısa bir süre önce infaz görüntülerini yayınladığı iki Japon gazeteciden biri olan 47 yaşındaki Kenji Goto’nun twitter hesabında 4 yıl önce yayınladığı mesaj sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Talihsiz gazetecinin sosyal medya hesabında Fransız şarabından bahsediyor, yorgun gözlerinden şikayet ediyor ve Suriye’deki yaşamından bahsediyor.

IŞİD militanları tarafından başı kesilerek katledilen gazetecinin yazdığı bir mesaj özellikle kendisinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu ve yaşadığı ülkedeki insanlar hakkındaki görüşlerini özetliyor.

 

'Arap kardeşlerimden bunu öğrendim'

 

7 Eylül 2010 tarihli mesajında: “Gözlerimi kapatıyorum ve kıpırdamıyorum. Öfkelenir ya da bağırırsam bu her şeyi bitirir. Bu duaya yakın bir şey. Nefret insanlar için değil. Ancak tanrı yargılar. Ben Arap kardeşlerimden bunu öğrendim.”

Pazartesi günü 20.000 retweet alan Goto’nun twitter hesabındaki bu mesaj birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Tolerans ve hoşgörü ifadeleri içeren bu mesaj Japon twitter kullanıcıları tarafından, Goto’nun Sierra Lione, Afganistan ve Irak’ta çocukların çektiği acı üzerine yaptığı haberlere olan hayranlık ifadeleriyle birlikte paylaşılıyor.

Goto’nun son attığı tweet ise Ekim ayı tarihli. Hesabın Goto’ya ait olduğu arkadaşı Toshi Maeda tarafından da teyit edildi.

 

ETİKETLER

kenji gotogazeteciışidinfaztwitterpaylaşım

İlgili Haberler

IŞİD ikinci Japon rehineyi de infaz ettiğini açıkladı

IŞİD'in elinde rehin tuttuğu Japon rehine Kenji Goto'yu infaz ettiği iddia edildi

Oğlu IŞİD tarafından infaz edilen Japon anne konuştu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de gözyaşları içinde intikam yemini etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24