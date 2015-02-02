IŞİD'in öldürdüğü Japon gazetecinin tweeti paylaşım rekoru kırıyor

IŞİD’in kısa bir süre önce infaz görüntülerini yayınladığı iki Japon gazeteciden biri olan 47 yaşındaki Kenji Goto’nun twitter hesabında 4 yıl önce yayınladığı mesaj sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Talihsiz gazetecinin sosyal medya hesabında Fransız şarabından bahsediyor, yorgun gözlerinden şikayet ediyor ve Suriye’deki yaşamından bahsediyor.

IŞİD militanları tarafından başı kesilerek katledilen gazetecinin yazdığı bir mesaj özellikle kendisinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu ve yaşadığı ülkedeki insanlar hakkındaki görüşlerini özetliyor.

'Arap kardeşlerimden bunu öğrendim'

7 Eylül 2010 tarihli mesajında: “Gözlerimi kapatıyorum ve kıpırdamıyorum. Öfkelenir ya da bağırırsam bu her şeyi bitirir. Bu duaya yakın bir şey. Nefret insanlar için değil. Ancak tanrı yargılar. Ben Arap kardeşlerimden bunu öğrendim.”

Pazartesi günü 20.000 retweet alan Goto’nun twitter hesabındaki bu mesaj birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Tolerans ve hoşgörü ifadeleri içeren bu mesaj Japon twitter kullanıcıları tarafından, Goto’nun Sierra Lione, Afganistan ve Irak’ta çocukların çektiği acı üzerine yaptığı haberlere olan hayranlık ifadeleriyle birlikte paylaşılıyor.



Goto’nun son attığı tweet ise Ekim ayı tarihli. Hesabın Goto’ya ait olduğu arkadaşı Toshi Maeda tarafından da teyit edildi.