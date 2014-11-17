'IŞİD'in öldürdüğü askerlerin çoğu Alevi'ydi'

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG) adlı örgüt, IŞİD'in son videosunda öldürülen 18 Suriyeli asker ve pilotun çoğunun Alevi olduğunu belirtti. SİHG, videodaki Suriyeli askerlerin Tabka'daki hava üssünden Ağustos ayında kaçırıldığını ve o zamandan beri örgütün elinde tutulduğunu söyledi. Ancak bu kişilerin isimleri henüz paylaşılmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada, askerlerin çoğunun Lazkiye ve Tartus kentinden olduğu ancak isimlerinin henüz tespit edilemediği belirtildi. SİHG ayrıca, dün de Tabka hava üssünde 13 kişinin öldürüldüğünü ve cesetlerin yollara atıldığına dair görüntüleri doğruladığını da ifade etti. Örgütün öldürdüğü 13 kişiyi Suriye rejimine çalışan ve henüz harekete geçmeyen hücreleri örgütlemekle suçladığı kaydedildi. Bu kişilerin bir ay önce kaçırıldığı belirtiliyor.

IŞİD'in haftasonu yayımladığı ve Beyaz Saray tarafından doğrulanan videoda ise, Abdülrahman Kassig ve 18 Suriyeli asker başları kesilerek öldürülüyordu. Ancak önceki IŞİD videolarından farklı olarak, bu defa Batılı rehinenin yanı sıra Suriyeliler de öldürülüyor ve militanların yüzü gösteriliyordu.

Video, Halep'e bağlı Dabık bölgesinde çekilmişti.

'Militanlardan biri kuvvetle muhtemel Fransız'

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Abdülrahman Kassig ve Suriyeli askerlerin başlarının kesildiği videoda, IŞİD militanlarından birinin "kuvvetle muhtemel Fransız vatandaşı olduğunu" söyledi.

İçişleri Bakanı, bir Fransız vatandaşının, askerlerin ve Kassig'in başının kesilmesine çok büyük bir ihtimalle doğrudan müdahil olduğunu belirtti. Bakan Cazeneuve, uzmanların videoyu incelediklerini kaydederek, Paris'in batısından 22 yaşındaki Fransız Maxime Hauchard'ın videodaki kişi olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Reuters Haber Ajansı ise, şüphelenilen kişinin 2013 yılının Ağustos ayında Suriye'ye gittiğini yazdı. AFP Haber Ajansı'na konuşan Fransa'dan üst düzey bir güvenlik yetkilisi de, İçişleri Bakanı Cazeneuve'nin iddialarını teyit etti ve militanlardan birinin Fransız olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Avrupa'dan Suriye ve Irak'a cihada gidenlerin çoğunluğunu Fransa vatandaşları oluşturuyor. Paris savcılığının verdiği bilgilere göre yaklaşık 1,100 Fransa vatandaşı cihada katılmak isteği nedeniyle gözetim altında tutuluyor, 95 kişi ise bu suçla yargılanıyor.

'İnanmak istemiyorum ama oğluma çok benziyor'

Militanlardan bir diğerinin ise (fotoğrafta sağda) 20 yaşındaki İngiliz vatandaşı Nasser Muthana olduğu iddia edildi.

Muthana'nın babası videodaki militanın önce oğlu olduğunu söyledi. Fakat daha sonra görüntülerin bulanık olduğunu ve oğlunun yüzünü seçemediğini belirtti.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Baba Muthana, videodan bazı görüntülere baktığını belirterek, "Eğer oğlum birine böyle bir şey yaptıysa, aynısı kendisine yapılmalı" dedi. 57 yaşındaki Muthana, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben her sıradan baba gibiyim. Görüntülerdekinin oğlum olduğuna inanmak istemiyorum. Ama oğluma çok benziyor."

Oğlu için bahaneler uydurmayacağını belirten Muthana, "O yetişkin bir insan ve yaptığının bedelini ödemeli" şeklinde konuştu.

Kassig'in ve öldürülen Suriyeli askerlerin ailelerine üzüntülerini ileten Muthana, "Yaptıkları şey insanlık dışı. Bu kişi, benim büyüttüğüm çocuk olamaz. O artık başka biri" dedi.

9 binden fazla kişi öldü

Birleşmiş Milletler, Irak'taki sivillerin korunmasına ilişkin raporunda, IŞİD’in sivillere yönelik savaş suçu oluşturabilecek insan hakları ihlalleri yaptığını bildirdi. Rapora göre IŞİD en az 9 bin sivil öldürdü, 17 bin sivil de yaraladı.

2014 yılı başından bugüne kadar en az 9 bin 347 sivilin hayatını kaybettiği ve 17 bin 386 sivilin yaralandığı söylenen raporda, olayların yarıdan fazlasının, çatışmaların Anbar eyaletinden başka bölgelere taşmaya başladığı 1 Haziran'dan sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettikten sonra yiyecek, su ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı ise bilinmiyor.