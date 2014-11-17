Kobanê’de IŞİD komutanları öldürüldü!

Kobanê’de gece boyu devam eden sokak çatışmalarında Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) iki üst düzey komutanı Ali Ensar ve Muhammed Mısri öldürüldü. Kentin güneydoğusunda YPG güçleri kısmı ilerleme sağladı.

Al Jazeera'ye konuşan YPG kaynakları, çatışmaların gece boyunca Kobanê’nin doğu ve güneydoğu tarafında yoğunlaştığını söyledi.

Mahmut Bozarslan’ın Al Jazeera’deki haberine göre, sokak çatışmalarında IŞİD’in iki üst düzey komutanı Ali Ensar ve Muhammed Mısri öldürüldü.

Koalisyon uçakları gece boyunca Kobanê’nin iki bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar Kobanê’nin doğusunda bulunan belediye meydanına yakın bir noktaya yapıldı.

PYD kaynakları, IŞİD’in Kobanê’nin merkezine gece boyu havan saldırısı düzenlediğini, ancak uluslararası koalisyonun hava saldırılarının ardından havan atışlarının durduğunu ve sabah saatlerinden itibaren Kobanê’nin nispeten sakin olduğunu belirtti.

Kaynaklara göre, Mıştenur Tepesi’nde ve Kobanê’nin batısındaki mevzilerde önemli bir değişiklik yok.

Bu arada Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Kobanê’de çatışmaların başlamasından bu yana 1153 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerin 712’si IŞİD, 398’i ise YPG mensubu.

Peşmerge ve ÖSO'dan destek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından Kobanê’de IŞİD'e karşı savaşmak üzere gönderilen peşmergeler bir kaç hafta önce Urfa'da iki günlük beklemenin ardından Kobanê’ye girmişti.

Araçlar Kobanê’ye beşli gruplar halinde ve Yumurtalık köyü üzerinden geçmişti.

ÖSO tarafından kasabaya gönderilen yaklaşık 200 kişilik grup da IŞİD’e karşı cephede savaşıyor.

ÖSO mensupları bölgenin doğu, güney ve batı cephelerinin hepsinde IŞİD’e karşı mücadele veriyor.