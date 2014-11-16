Obama: IŞİD nükleer silah elde ederse...

ABD Başkanı Barack Obama, G20 zirvesinin kapanışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) nükleer silah elde etmesi durumunda, savaşmak için asker gönderebileceklerini söyledi.

Obama, Avustralya'nın Brisbane kentinde sona eren G20 Zirvesi'nin ardından Brisbane Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna ile sorunlarını halleder ve uluslararası kurallara uyarsa bütün ambargoları ilk biz kaldırırız" dedi.

"Rusya'nın bu şekilde yalnız kalması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil" diyen Obama, Rusya'nın uluslararası kanunları ihlal etmeye ve Ukrayna'daki ayrılıkçılara ağır silahlar vermeye devam etmesi durumunda, yalnızlığının süreceğini vurguladı.

Bir soru üzerine IŞİD'e karşı savaşmak için ABD askerlerini bölgeye göndermek istemediğini yineleyen Obama, koşulların her an değişebileceğini ve ABD kara birliklerinin konuşlandırılmasının gerekebileceğini söyledi. Farazi bir örnek veren Obama, IŞİD'in nükleer silah elde etmesi gibi bir durumda birlikleri bölgeye göndermekte tereddüt etmeyeceklerini fakat eğitilen Irak güvenlik güçlerinin görev almasını istediklerini belirtti.

Suriye politikası ve Beşar Esad'a ilişkin soru üzerine Obama, zirvede Suriye konusunun kapsamlı bir biçimde ele alınmadığını ancak bölgede atılan adımların işe yarayıp yaramadığının gözden geçirildiğini söyledi.

Esad'ın yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ve meşruiyetini yitirdiğini yineleyen Obama, "Esad'a karşı tavrımızda hiçbir değişiklik yok" dedi.

ABD Başkanı Obama basın toplantısının ardından Brisbane'den ayrıldı.