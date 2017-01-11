T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'in kaçırdığı askerlerin cenazesi toprağa verildi

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi

11 Ocak 2017 01:32

Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında geçtiğimiz 29 Kasım'da kaçırılan iki askerden biri olan ve terör örgütü IŞİD tarafından öldürüldüğü belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in Adana Havaalanı'ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba mahallesinde annesinin yaşadığı eve getirildi.

Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, Keskin'i dualarla karşıladı.

Keskin için Sabancı Cami'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve Keskin'in ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Keskin'in cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Cenaze daha sonra götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
 

ETİKETLER

cenazeışidel babDuran Keskin

İlgili Haberler

Kudüs saldırısında IŞİD şüphesi

Kudüs'ün doğusunda bir Filistinli'nin kamyonla düzenlediği saldırıda dört İsrail askeri öldü

IŞİD'in kaçırdığı 2 askerin şehit olduğu açıklandı

Askerlerle 29 Kasım'da irtibat kesilmişti

Türk askerleri, El Bab'ı anlatıyor: Ateşle, kendimizi yem yapa yapa IŞİD'in yuvalarını deşifre edeceğiz

Fırat Kalkanı Harekâtı 24 Ağustos'tan bu yana sürüyor

Karar: Gaziantep’teki saldırıyı IŞİD gerçekleştirdi

Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, bir saldırgan ölü ele geçirilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24