IŞİD'in kaçırdığı askerlerin cenazesi toprağa verildi

Suriye'nin El Bab kentinin Ed Dana köyü yakınlarında geçtiğimiz 29 Kasım'da kaçırılan iki askerden biri olan ve terör örgütü IŞİD tarafından öldürüldüğü belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.



Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in Adana Havaalanı'ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba mahallesinde annesinin yaşadığı eve getirildi.



Evde cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk bayrakları ile donatılan sokakta bekleyen vatandaşlar, Keskin'i dualarla karşıladı.



Keskin için Sabancı Cami'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, vatandaşlar ve Keskin'in ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazın ardından Keskin'in cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Cenaze daha sonra götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

