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IŞİD'in kaçırdığı 2 askerin şehit olduğu açıklandı

Askerlerle 29 Kasım'da irtibat kesilmişti

10 Ocak 2017 10:22

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği askerler Astsubay Muhammet Duran Keskin ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Şehit askerlerin Adana ve Çanakkale'de yaşayan ailelerine haber verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, harekât kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi. Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan baba Ramazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı.

Kilis'e getirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesinin Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.

Adana'da da taziye çadırı kuruldu

Kayıp olan diğer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. 
Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu. 

Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi. 

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