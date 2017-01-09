Kudüs saldırısında IŞİD şüphesi

Kudüs'ün doğusunda bir Filistinli'nin kamyonla İsrail askerlerinin arasına dalması sonucu dört İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Armon Hanaziv semtinde gerçekleşen saldırıda tümü subay ve harbiyeli olan üçü kadın dört askerin öldüğünü teyit ederek, olayda 17 subay ve harbiyelinin de yaralandığını bildirdi. 28 yaşındaki saldırgan vurularak öldürüldü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, olayı 'zalim ve trajik bir terör saldırısı' olarak nitelendirerek, Berlin ve Nice'teki saldırılarla bağlantılarının araştırıldığını kaydetti. Netanyahu, 'tüm işaretlerin, saldırganın IŞİD mensubu olduğunu gösterdiğini' söyledi.

İsrail güvenlik kabinesi toplantısında ise Filistinli saldırganın evinin yıkılması kararı alındı. İsrail medyası kabinenin ayrıca IŞİD'ciler için 'yargısız tutukluluk' olanağı yaratılmasına karar verdiklerini bildirdi. Böylece IŞİD mensupları herhangi bir yargı süreci işletilmeden yıllarca tutuklu kalabilecek.

Kudüs'teki saldırı sonrasında dünyanın dört bir yanından İsrail hükümetine taziye ve dayanışma mesajları iletilirken, Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'nde Filistinliler sokaklarda şeker dağıtarak kutlama yaptı. Hamas saldırıdan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

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DW,dpa/BK,BÖ