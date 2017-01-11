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Karar: Gaziantep’teki saldırıyı IŞİD gerçekleştirdi

Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, bir saldırgan ölü ele geçirilmişti

11 Ocak 2017 00:09

Karar gazetesi, Gaziantep’te gerçekleşen terör saldırısını IŞİD’in yaptığını öne sürdü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde güvenlik güçleri ile iki silahlı saldırgan arasında çatışma çıkmıştı. Valilikten yapılan açıklamada teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı ifade edilmişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İzmir'deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor ilk bilgiler çerçevesinde. Bu şunu gösteriyor; Türkiye'de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Karar’da yer alan haberin ilgili kısmı şöyle:

Karar'ın istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre saldırgan IŞİD'li.  Teröristin Emniyet'te IŞİD'e katıldığına dair kayıt olduğu ve bu yönde ihbarlarda bulunulduğu öğrenildi. 

İkinci bir saldırgan ihtimaline karşın bölgede geniş çaplı operasyon düzenlenmiş ama Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetmişti. 

 

 

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