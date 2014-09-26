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Dünya

IŞİD'in infazcısının kimliği belirlendi

ABD'li iki rehinenin kafasını kesen 'Cihatçı John' lakaplı IŞİD militanının kimliği tespit edildi

26 Eylül 2014 01:29

ABD'li iki rehinenin kafasının kesilerek öldürülmesi olayında rehineleri infaz eden 'Cihatçı John’ takma isimli IŞİD militanın kimliği belirlendi. ABD'nin 'Cihatçı John’un gerçek ismini ele geçirilmesine kadar açıklamayacağı beliritiyor.

Cihatçı John olarak bilinen IŞİD militanı, ABD’li gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley’le birlikte İngiliz rehine David Haines’in kafasını kesmişti.

ABD'nin, 'Cihatçı John'un kimliğini tespit ettiği ve ölü ya da diri olarak ele geçirene kadar bilgi vermeyeceği öğrenildi.

 

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ABD'den ilk gelen açıklamada görüntülerin gerçekliğinin teyit edilemediği açıklanmıştı

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