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Dünya

ABD'den IŞİD'in kafasını kestiği gazeteci Sotloff'un görüntülerine ilişkin açıklama

ABD'den ilk gelen açıklamada görüntülerin gerçekliğinin teyit edilemediği açıklanmıştı

03 Eylül 2014 15:04

Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD militanının James Foley'in bir diğer ABD’li gazeteci Steven Sotloff’un (31) kafasını kesme görüntüleri yayımlandı. 15 gün önce de örgüt, bir diğer ABD’li gazeteci James Foley’in kafasını kesmiş, Sotloff’un da ‘bir sonraki hedef’ olacağını duyurmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi bugün, gazeteci Sotloff’un infaz görüntülerinin gerçek olduğunu doğruladı.

 

Annesi IŞİD liderlerine 'halife' diye seslenip, af dilemişti

 

Time ve Foreign Policy için çalışan Sotloff, Ağustos 2013'te Suriye’nin kuzeyinde haber yaparken kaçırılmıştı. Sotloff’un annesi Shirley Sotloff, 27 Ağustos’ta IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’ye video mesajı göndermiş ve oğlunu serbest bırakması için yalvarmıştı.

 

'Cellat aynı olabilir'

 

Cihatçı grupları takip eden ‘The SITE Intelligence’ın internet sitesinde yayımlanan video, her iki gazeteciyi katleden militanın aynı kişi olabileceği yorumlarına neden oldu. Bu iddianın dayanağı ise her iki videodaki militanlarınn bıçağı sol elleriyle tutmaları ve İngiliz aksanıyla konuşmaları. Ayrıca Sotloff’u katleden militan “Geri döndüm (ABD Başkanı Barack) Obama. Senin İslam Devleti’ne karşı küstah dış politikan yüzünden geri döndüm” diyor. IŞİD militanı, diğer ülkeleri de “ABD önderliğindeki şeytani ittifaka” katılmamaları yönünde uyardı.

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