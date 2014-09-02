IŞİD, bir ABD'li gazetecinin daha kafasını kesti

Irak ve Şam İslam Devleti, James Foley’den sonra ABD’li gazeteci Steven Sotloff’un da kafasının kesildiği görüntüleri yayınladı. Görüntüler henüz doğrulanmadı.



31 yaşındaki gazeteci Sotloff, 2013 yılının Ağustos ayında Suriye’de haber yaparken kaybolmuştu. Sotloff’un annesi geçtiğimiz hafta IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’ye video aracılığıyla seslenmiş ve oğlunun canının bağışlanması için yalvarmıştı.

ABD'den görüntülere ilişkin ilk açıklama: Orijinalliği teyit edilemez

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, gazetecinin infazını gösterdiği iddia edilen videonun orijinalliğinin teyit edilemeyeceği bildirildi.

31 yaşındaki Floridalı gazetecinin geçen yıl Ağustos ayında IŞİD militanları tarafından rehin alındığı belirtilmişti.

IŞİD tarafından daha önce yayınlanan videoda Sotloff'un kaderinin Başkan Obama'nın elinde olduğu kaydedilerek, IŞİD'e yönelik ABD operasyonlarının durmaması halinde gazetecinin öldürüleceği uyarısı yapılmıştı.

IŞİD daha Ağustos ayında da, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan ABD'li gazeteci James Wright Foley, kafasını keserek öldürmüştü.

Örgüt tarafından yayınlanan videodaki infazı gerçekleştiren militan, ABD Başkanı Barak Obama'ya tehditler savurarak, James Foley'i elindeki bıçakla infaz etmişti.