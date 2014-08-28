ABD'li gazetecinin annesi: Yetkinizi oğlumun hayatını bağışlamak için kullanmanızı rica ediyorum

IŞİD tarafından rehin tutulan ABD ’li gazeteci Steven Sotloff’un annesi Shirley Sotloff, örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’den, oğlunun serbest bırakılması için yardım istedi. 31 yaşındaki gazetecinin annesi, Bağdadi’ye “halife” unvanıyla seslendi.

New York Times’ın haberine göre, “IŞİD tarafından rehin alınan ABD’lilerden birinin annesi ilk kez örgüte doğrudan seslendi” cümlesiyle başlayan videoda, Sotloff şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesajı size gönderiyorum, İslam Devleti’nin halifesi Ebu Bekir el-Bağdadi el Kureyşi el Hüseyni. Ben Shirley Sotloff. Oğlum Steven sizin elinizde. Steven, Ortadoğu ’ya, Müslümanların zalim hükümdarların elinde çektiklerini haber yapmak için gitmiş bir gazeteci.



Steven sadık ve cömert bir evlat, kardeş ve torun. O, şerefli bir adam ve her zaman zayıflara yardımcı olmaya çalışmıştır. Steven’ı bir yılı aşkın süredir görmedik ve onu çok özledik. Onun sağ salim eve geldiğini görmek ve ona sarılmak istiyoruz. Bir anne olarak, merhametli olmanızı ve oğlumu, kontrol edemediği konular yüzünden cezalandırmamanızı rica ediyorum.



Sizden, yetkinizi oğlumun hayatını bağışlamak için kullanmanızı ve Ehl-i kitabı koruyan Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş örneği takip etmenizi rica ediyorum. Ben, her annenin istediği şeyi istiyorum; onun çocuklarının çocuklarını görmek için yaşıyorum. Size, bana bunu bağışlamanız için yalvarıyorum.”