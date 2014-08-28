James Foley'nin katili aranıyor



James Foley’nin başını keserek öldüren katilin kimliği, bazı İngiliz gazetelerine göre belli. İngiliz medyası konuyu araştıran yetkililerin, cinayetin baş şüphelisi olarak Mısır asıllı bir İngiliz rapçi üzerinde durduklarını aktarıyor. Söz konusu zanlının İslam Devleti örgütüne katıldığı ve aylar önce kendi Twitter hesabından elinde kesik bir baş ile fotoğrafını paylaştığı belirtiliyor. İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Westmacott da kısa süre içinde katil zanlısının kimliğinin açıklanabileceğini dile getirdi. Peki, yüzü gözleri dışında tamamen kapalı biri nasıl teşhis ediliyor?

Konunun uzmanları için eldeki veriler kimlik tespiti yapmak için yeterli. Londra Üniversitesi’nde görev yapan Dil Bilimci John O’Regan, cinayetten önce propaganda konuşması yapan kişinin Londra’nın çok kültürlü aksanına sahip olduğunu ve düzgün konuşmak için kendini zorladığını belirtiyor.

Ses üzerinden araştırma

Alman birinci devlet televizyonu ARD’nin Terör Uzmanı Paul Elmar Joris de insan sesinin kimlik tespitinde çok önemli bir veri olduğunu belirtti. Her insanın çene yapısı gereği kendine has bir ses rengine sahip olduğunu ifade eden Joris, bu değişmeyen özelliğin grafiklere dökülebildiğini ifade ediyor. Elde edilen bu grafikler şüphelinin daha önce bir yerlerde kaydedilmiş sesi ile karşılaştırılarak sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. İngiliz basını, İslam Devleti örgütü elinde daha önce esir kalan bazı kişilerin video görüntüsündeki kişinin sesini tanıdıklarını da bildiriyor. Ancak şüphelinin kimliği sadece sesi üzerinden araştırılmıyor.

Terör uzmanı Elmar Joris, söz konusu videoda daracık bir aralıktan da görülse, zanlının gözleri de çok önemli bir veri kaynağı olduğunu, örneğin iki göz arasındaki aralığın tam olarak ölçülebildiğini aktarıyor. Joris'e göre bu tip değiştirilmesi imkansız birkaç veri elde edildiğinde kesin sonuca yakın bir olasılıkla zanlının kimliği tespit edilebilir.

Sosyal medyanın yararı

Ses ve göz aralığından başka, videodaki görüntüden belirlenen katilin boyu, vücut yapısı ve hatta ellerindeki damarların şekli bile önemli ipuçları. İslam Devleti örgütü üyeleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve görüntüler paylaşıyor. Bu nedenle, araştırmayı yapan uzmanların en önemli veri tabanlarından biri de zanlıların Facebook, Twitter ya da buna benzer hesapları.

Bununla da bitmiyor. James Foley'nin başının kesildiği videoda görülen coğrafya ve doğal sesler bile günümüz teknolojisinde çok önemli bilgilere dönüşebilmekte. Diğer yandan İngiltere’deki Müslümanların çok büyük bir bölümü İslam Devleti örgütüne karşı çıkıyor ve yapılan araştırmalara katkı sağlıyor. Kim bilir? Belki de zanlının kimlik tespiti tüm bu teknolojik metotlarla değil de, klasik yöntem olan cemaat içinden gelecek bir ihbar ile mümkün olur...