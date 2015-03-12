'IŞİD'in infazcı çocuğu Fransa vatandaşı' iddiası

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yayımladığı son infaz videosunda, İsrail ajanı olmakla suçlanan Filistinli Muhammed Said İsmail Musellem’i tabancayla vuran çocuğun ve yanındaki militanın Fransa vatandaşı olduğu iddia edildi

Rusya kaynaklı Sputnik News sitesinin haberine göre, Fransız güvenlik birimleriyle bağlantılı olan bir yetkili, militanın 2012’de Fransa’nın Toulouse kentindeki bir Yahudi okuluna yapılan saldırıda da yer almış olabileceğini söyledi. Nitekim AP’nin haberine göre, videoda güney Fransa aksanıyla konuşan militanın, 7 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının sorumlusu Muhammed Merah’ın üvey kardeşi Sabri Essid’e benziyor.

4 Çocuğuyla Türkiye üzerinden Suriye'ye

El Kaide bağlantılı olduğu sanılan Merah, 32 saatlik bir operasyonun ardından kendi evinde öldürülmüştü. Essid’in de geçen yıl Fransa ile bağını koparıp Suriye’ye gittiği biliniyor. Birkaç ay sonra üvey kız kardeşi Souad Merah da 4 çocuğuyla birlikte Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmişti.

Ocak'tan beri 1400 Fransız IŞİD’e gitti

Mizah dergisi Charlie Hebdo’ya düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü saldırı sonrası yeni terörle mücadele yöntemleri geliştiren Fransa Başbakanı Manuel Valls’e göre, ocaktan bu yana 1400 Fransa vatandaşı IŞİD safında savaşmak için Suriye ve Irak’a doğru yola çıktı.