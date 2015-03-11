Eski IŞİD üyesi: İnfazlarda bir Türk emir veriyordu

Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) kaçan eski bir örgüt üyesi, kafa kesme videoları çekilirken üst düzey bir Türk komutanın direktif verdiğini öne sürdü.

Japon rehine Kenji Goto’nun infazı sırasında söz konusu Türk komutanın çekim ekibine “kamerayı oraya koy, yerini değiştir” gibi talimatlar verdiğini anlatan eski IŞİD üyesi, ‘büyük patron’un, adının Muhammed Emwazi olduğu açıklanan ‘Cihatçı John’ olduğunu ifade etti.

Örgütte tercüman olarak görev yapan ve ‘Saleh’ olarak anılan militan, IŞİD’in rehineleri infaz etmeden önce onlara defalarca prova yaptırdığını ve öldürüleceklerini bilmedikleri için de videolarda sakin göründüklerini söyledi.

Sky News kanalına verdiği röportajda, Saleh, Japon rehinenin infazında Emwazi’nin yakınında bulunduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

“İnfaz sona erince 3-4 kişi gelip cesedi bir araca yüklediler. John, hızlı, hızlı, hızlı, bitirmemiz lazım diyordu. Herkes ona saygılıydı. O sadece emir verirdi.”

Saleh’in iddialarına göre ‘Cihatçı John’ yabancı rehinelerin infazından sorumluydu. Daily Mail’de yer alan haberde, Saleh’in Sky News kanalına Türkiye’den bağlandığı iddia edildi.